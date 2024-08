Studenti si mohou oddychnout, další zvyšování cen za koleje nebude

Měnit se zřejmě nebudou ani ceny v menzách, ty se nejčastěji odvíjejí zejména od cen surovin a upravují se tak podle nákladů.

Do konce letošního roku neplánují měnit ceny kolejného na Univerzitě Karlově (UK), poslední změnu dělali od 1. března letošního roku, uvedla Petra Klusáková z odboru vnějších vztahů školy. Ceny nebudou nyní měnit ani na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT), Českém vysokém učení technickém (ČVUT), Vysoké škole ekonomické (VŠE), plošné změny neplánují ani na České zemědělské univerzitě (ČZU), vyplývá z odpovědí zástupců škol.

VŠE upravuje cenu za pokoj na Palachově koleji A, bude stejná jako na koleji B, jelikož byly pokoje kompletně zrekonstruovány, uvedl Antonín Janák z tiskového oddělení školy. Podle aktuálních ceníků zaplatí studenti za dvojlůžkový samostatný pokoj 233 korun za noc.

Kapacity kolejí navyšuje například ČZU, díky rekonstrukcím je rozšiřuje asi o 40 lůžek, uvedl ředitel Kolejí a Menz ČZU Jiří Macoun. Celkově nabízí škola pro nadcházející akademický rok asi 2100 lůžek, uvedl. Kapacitu kolejí navyšuje i UK, a to o asi 80 lůžek. Celkem nabízí UK asi 11 000 lůžek, napsala Klusáková. Kapacity kolejí VŠE, ČVUT a VŠCHT zůstávají stejné.

VŠCHT studenty ubytovává na kolejích Volha a Sázava. Bydlení na dvoulůžkovém pokoji stojí v obou zařízeních shodně, od února je to 165 nebo 189 korun za noc. Cena závisí na tom, s kolika lidmi ubytovaný sdílí koupelnu a kuchyň. Na kolejích ČZU platí od února studenti za dvojlůžkový pokoj 166 až 230 korun za noc.

Například za dvojlůžkový pokoj na koleji UK Jednota studenti zaplatí 184 korun za noc, na kolejích Vltava a Otava na Jižním městě od 146 do 168 korun za noc. Ceny platí v případě, že na kolejích budou bydlet jen po dobu akademického roku, pokud by ubytování využívali celý rok, jsou o několik korun nižší. Na ČVUT studenti zaplatí za lůžko například na kolejích Strahov a Podolí od 81 korun, na koleji v Bubenči dají za lůžko od 207 do 247 korun.

Zájem o ubytování na kolejích je na většině škol srovnatelný s minulým rokem. Například na UK jsou všechna lůžka rezervovaná, uvedla Klusáková. Obecně v letních měsících nedokáže UK uspokojit požadavky asi pěti procent žadatelů. Podobná situace je i na VŠCHT, uvedl mluvčí školy Michal Janovský. „Žádosti ovšem budeme jako obvykle evidovat a na základě zkušeností z let minulých předpokládáme, že tyto studenty budeme schopni ubytovat na kolejích v průběhu října a listopadu,“ napsal. ČZU očekává, že jako každý rok nebude škola schopna vyhovět asi třetině podaných žádostí o ubytování.

ČVUT předpokládá, že ubytuje všechny své studenty, kteří podali žádost včas, uvedla Kateřina Veselá z tiskového oddělení školy. Na VŠE ještě volná místa mají. „Předpokládáme, že všechny studenty VŠE, kteří jsou pro nás prioritou, ubytujeme. Pokud nějaká volná místa zbydou, budou nabídnuty studentům ostatních veřejných VŠ,“ uvedl Janák.

UK nově otevře menzu Jednota v centru Prahy, ta byla uzavřena několik let. Část menzy Právnická rozšiřuje o teplý bufet, studenti si budou moci sestavit své vlastní jídlo v případě, že si nevyberou z pravidelní denní nabídky, napsala Klusáková. ČZU rekonstruuje restauraci Farma v areálu kampusu, současně se připravuje celková rekonstrukce menzy, uvedl Macoun.