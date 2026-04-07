Kolín bude opět soutěžit o titul Historické město, krajským vítězem je posedmé

Kolín se stal posedmé Historickým městem roku Středočeského kraje, a bude tak opět soutěžit o celorepublikový titul. V krajském kole město uspělo díky dlouhodobé a systematické péči o památky i historické centrum. Loni využilo z programu regenerace městských památkových rezervací ministerstva kultury přes dva miliony korun na obnovu osmi památek. Výsledky krajských kol za rok 2025 zveřejnili pořadatelé soutěže v uplynulých dnech na svém webu.
V celostátním kole, které se letos uskuteční 16. dubna, Kolín vítězství zatím nedosáhl.
Loni Kolín využil dotace z programu regenerace například na obnovu fasády historického domu v ulici Karolíny Světlé, opravu průjezdů zámku nebo restaurování kašny na Karlově náměstí. Restaurátorské práce na kašně zahrnuly opravu kamenných částí i doplnění chybějících detailů. Letos chce pokračovat v menších úpravách na zámku.
"Chtěli bychom se pomalu pustit i do venkovních oprav v rámci sladovny, zároveň církev za našeho přispění po loňské obnově zvonice pokračuje druhou fází s opravou vnějšího ochozu chrámu sv. Bartoloměje. Co ale bude asi nejzásadnější, je oprava bašty Hankovec, kde připravujeme výběrové řízení, předpokládám, že velká část prostředků, které bychom letos mohli od ministerstva dostat, půjde právě na tento záměr," řekl ČTK starosta města Michael Kašpar (Změna pro Kolín).
Město v posledních letech investuje do památek i veřejného prostoru miliony korun ročně. Dotační podpora z programu regenerace přitom tvoří jen část výdajů, významnou roli hrají vlastní prostředky radnice. Loni šlo z městského rozpočtu na obnovu památek 12 milionů korun. Město zároveň minulý rok spustilo nový dotační program pro vlastníky nemovitostí v městské památkové rezervaci, o peníze na obnovu mohou žádat majitelé objektů, které nejsou zapsanou kulturní památkou.
V posledních pěti letech byly z programu regenerace opraveny například městské domy na Karlově náměstí, radnice, schránka na tóru v židovské synagoze, městské opevnění a zčásti dvě největší kolínské památky – zámek a chrám sv. Bartoloměje. Město připravuje i rekonstrukci židovských domů v ulici Na Hradbách.
Část historického centra Kolína je od roku 1989 městskou památkovou rezervací, má rozlohu téměř 11 hektarů a zahrnuje 62 zapsaných kulturních památek, z nichž osm je ve vlastnictví města.