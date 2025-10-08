Obětí vraždy v Kolíně je dítě, potvrdila policie. Podezřelá není schopna vypovídat

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Podle informací redakce se žena pokusila o sebevraždu. Dům v Zásmucké ulici, v němž se tragédie odehrála, stojí nedaleko kolínské nemocnice.
„Žena, která je z tohoto činu podezřelá, je v současné době v péči lékařů a z důvodu jejího zdravotního stavu není zatím schopna vypovídat, a není tak možné provést potřebné procesní úkony. U oběti, kterou je nezletilé dítě, již kriminalisté nařídili provedení soudní pitvy k zjištění příčiny smrti,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Policisté s hasiči museli v úterý dopoledne do bytu vstoupit násilně, protože oznamovatel vyjádřil obavy o život a zdraví rodiny.
„V dopoledních hodinách jsme z důvodu oznámení obavy o život a zdraví rodinných příslušníků ve spolupráci s hasičským sborem přistoupili k násilnému vstupu do jednoho z bytů v Kolíně,“ popsala Suchánková v úterý.
Tragická smrt dítěte? V kolínském bytě našli mrtvého a těžce zraněnou ženu
„Uvnitř něj se nacházely dvě osoby; jedna bez známek života, druhá vážně zraněná, která je nyní v péči záchranné služby Středočeského kraje,“ dodala.
„Na žádost policistů jsme zajistili otevření dveří do bytu,“ okomentovala zapojení hasičů mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Sýkora Fliegerová.