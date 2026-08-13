Kolín chce příští rok rozšířit sběrný dvůr Na Svobodném,přibude i re-use centrum

Kolín pokračuje v přípravě na rozšíření sběrného dvora v ulici Na Svobodném, kde má vzniknout mimo jiné re-use centrum. Rada města tento týden schválila výběr projektanta pro protipovodňovou ochranu dvora. Předpokládané náklady na rozšíření včetně protipovodňového opatření a technologického vybavení jsou zhruba 12,5 milionu korun. Stavební práce by mohly začít příští léto, pokud investici podpoří také nové zastupitelstvo, řekl novinářům starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).
Rozšíření dvora město plánuje delší dobu. Podle Kašpara bylo nejprve nutné změnit v dané části územní plán. Změnu schválilo zastupitelstvo letos v květnu. Další požadavek vznesl státní podnik Povodí Labe, podle kterého musí být součástí záměru také ochrana areálu před rozlivem Pekelského potoka. Projektant by měl podle starosty dokumentaci dokončit přibližně do devíti měsíců. "Takže už pak na jaře příštího roku, pokud na to nové zastupitelstvo alokuje peníze v rozpočtu a bude to chtít, tak by se mohlo soutěžit a příští léto už by se mohlo realizovat," řekl Kašpar.
Po rozšíření má být ve dvoře vedle re-use centra pro odevzdávání nepotřebných, ale stále použitelných věcí například více sběrných nádob. Odpad tak bude možné separovat přímo na místě a nebude nutné jej převážet na třídicí linku. "Dále by zde měl být umístěn lis na starý papír a plast, což povede ke snížení počtu svozů těchto komodit," řekla ČTK mluvčí města Šárka Hrubá.