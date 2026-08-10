Kolín chce zimní stadion vybavit multimediální kostkou, chystá i další investice

Kolín plánuje umístit nad ledovou plochu zimního stadionu multimediální kostku. Město už má statický posudek střechy, podle kterého je zavěšení kostky možné. Instalace si ale vyžádá ještě stavební úpravy. Současně radnice na stadionu pokračuje s přípravou dalších větších investic, řekl novinářům starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).
"Máme posouzenou střechu kompletně staticky, takže to půjde umístit, budou tam nějaké drobné úpravy," řekl Kašpar. Střešní konstrukci bude podle něj potřeba zesílit ocelovými profily, takzvanými jekly. Úpravy včetně rámu by podle něj měly stát zhruba 300.000 až 400.000 korun. "Pokud se podaří vysoutěžit, tak je reálné, že do konce kalendářního roku by měla být (kostka) instalovaná," řekl Kašpar. Cena podle něj vzejde právě ze soutěže. Obdobné zařízení na zimním stadionu ve Znojmě podle starosty stálo pět milionů korun.
Město zároveň pokračuje v přípravě dalších větších investic. Téměř hotový je projekt na šatny pro mládež, chystá se i výměna chlazení, se kterou se počítá v příštím roce. V přípravě je také výběrové řízení na pružné mantinely. "Dodací lhůta je poměrně dlouhá, asi půl roku," řekl Kašpar. Záměry vytipovala radnice ve spolupráci s hokejovým klubem. Podle dřívějších informací města by cena chlazení mohla být zhruba 25 milionů korun, pružné mantinely by měly stát necelé čtyři miliony korun.
Kolínský zimní stadion byl postaven v roce 1955, s kapacitou 14.000 diváků býval největším v Evropě. Současná kapacita je 4500 míst. Stadion stejně jako další sportoviště v Kolíně spravuje společnost Správa městských sportovišť Kolín. Domácí zápasy na něm hraje prvoligový klub SC Retia Kolín.