Kolín chystá na příští rok na zimním stadionu výměnu chlazení a další investice

Kolín chystá na příští rok výměnu chlazení zimního stadionu, pořídí i nové mantinely. Záměry na větší investice město vytipovalo ve spolupráci s hokejovým klubem. Přesné náklady vzejdou z projektové dokumentace, starší studie odhadovala cenu chlazení na zhruba 25 milionů korun, pružné mantinely by měly stát necelé čtyři miliony korun. Novinářům to dnes řekl starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).
S klubem se město dohodlo, že pořídí pružné bezpečnostní mantinely a zadá projekt na výměnu chlazení. "Plocha už je poměrně dožilá, chlazení funguje, ale je tam poměrně dosti dlouho," řekl Kašpar. Nejprve chce město zhodnotit metody, existuje několik technických řešení. Investici chce město připravit na příští rok, rozhodovat o ní tedy bude nové zastupitelstvo. "Ale já bych chtěl, aby - ať tady bude kdokoliv - se to ještě letos vysoutěžilo a příští rok v létě se to udělalo, jak ta plocha, tak ty mantinely," doplnil Kašpar.
Město současně dokončuje zadání na vybudování nových šaten a zázemí pro mládežnický hokej. Jedná se o 14 buněk, ve kterých budou šatny, předpokládané náklady jsou podle projektu 6,5 milionu korun, město původně chtělo letos začít s první částí. "Teď jsme se domluvili, že by to bylo ideální udělat najednou," řekl Kašpar. Zastupitelé proto budou v květnu schvalovat navýšení částky a město pak spustí výběrové řízení.
Kolínský zimní stadion byl postaven v roce 1955, s kapacitou 14.000 diváků býval největším v Evropě. Současná kapacita je 4500 míst. Stadion stejně jako další sportoviště v Kolíně spravuje společnost Správa městských sportovišť Kolín.