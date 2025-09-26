Jak sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová, šofér řídil tahač s návěsem po silnici, kde neměl co dělat.
„Řidič nerespektoval několik dopravních značek, když vjel se svým vozem do úseku, kam nemá kamion s návěsem jezdit,“ uvedla Richterová.
Muž nejprve podával vysvětlení policistům z Moravskoslezského kraje, odkud pochází. Ti na celém případu se středočeskými kolegy spolupracují.
Incident se stal na konci července. Před mužův kamion najela na silnici v Kolíně na frekventované Jaselské ulici cyklistka, která ho vybržďovala a situaci si natáčela na mobilní telefon.
Řidič záznam z vybržďování zveřejnil pod uživatelskou přezdívkou „honziktrucker“. V popisku k videu pak uvedl: „S kamionem jsem musel složit 5 palet ve městě. K firmě vede zákaz mimo zásobování a poté úplný nad 16 tun, ale jak se říká, náš zákazník náš pán.“ Také zmínil, že na něj žena křičela, že v místě, kam zajel, nemá co dělat.
Vybržďovala a natáčela kamion. Cyklistka vysvětlila, proč se naštvala
Třiapadesátiletá cyklistka se krátce po události sama ozvala policii a vypověděla, že ji vyprovokovalo, když na ni šofér troubil.
Policie tehdy konstatovala, že žena v té chvíli nedodržovala pravidla silničního provozu a dopustila se hned několika přestupků. Nejenže nejela u pravého kraje vozovky, ale ani se řádně nedržela řidítek. Bezdůvodně pomalou jízdou rovněž omezovala plynulost silničního provozu. Přestupkem je také to, že v ruce držela telefon, kterým kamion natáčela.
„Kromě těchto přestupků v silničním provozu se navíc dopustila ještě přestupku proti občanskému soužití,“ doplnila mluvčí. Řidiče opakovaně hrubě urážela tím, že na něj ukazovala zdvižený prostředník, jak je vidět na videu. Navíc se podle policie dopouštěla schválností, kdy šoféra kamionu omezovala v jízdě proto, aby si ho mohla natáčet a fotografovat na mobilní telefon.
Přestupky by měl ve správním řízení projednat příslušný úřad.