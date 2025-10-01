Pokuta pro cyklistku i vybržďovaného kamioňáka. Problematický úsek, zjistilo město

Městský úřad v Kolíně uzavřel správní řízení s řidičem kamionu a cyklistkou, která v létě šoféra na silnici v Jaselské ulici vybržďovala. Oba se dopustili hned několika přestupků, za které dostali pokutu. Město zároveň upozorňuje na to, že úsek je dlouhodobě problematický, poněvadž do zákazu na inkriminované silnici denně vjíždí desítky kamionů.

Video zachytilo situaci, při níž ulicemi Kolína jede cyklistika po silnici a natáčí si na mobil řidiče kamionu, který jede za ní. | foto: honziktrucker

„Cyklistka i řidič kamionu se dopustili vícero přestupků, správní řízení bylo ukončeno udělením pokuty a Odbor dopravy Městského úřadu Kolín nemá informace, že by se odvolali k odvolacímu orgánu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí kolínského úřadu Šárka Hrubá.

Výši pokut však neuvedla. „Jsou věcí správního orgánu, účastníků řízení, případně odvolacího orgánu,“ dodala.

Incident se stal na konci července. Před mužův kamion najela na frekventované kolínské silnici v Jaselské ulici cyklistka, která ho začala vybržďovat. Šofér na ni zase troubil. Oba aktéři si vyhrocenou situaci natáčeli.

Řidič záznam z vybržďování zveřejnil pod uživatelskou přezdívkou „honziktrucker“. V popisku k videu pak uvedl: „S kamionem jsem musel složit 5 palet ve městě. K firmě vede zákaz mimo zásobování a poté úplný nad 16 tun, ale jak se říká, náš zákazník náš pán.“ Také zmínil, že na něj žena křičela, že v místě, kam zajel, nemá co dělat.

Třiapadesátiletá cyklistka se krátce po události sama ozvala policii a vypověděla, že ji vyprovokovalo, když na ni šofér troubil. Žena se podle policejní mluvčí Michaely Richterové provinila tím, že nejela u pravého kraje vozovky, nedržela se řidítek a pomalou jízdou omezovala plynulost silničního provozu. Přestupkem je také to, že v ruce držela telefon, kterým kamion natáčela, a šoféra několikrát urazila vztyčeným prostředníčkem.

Řidič kamionu zase podle Richterové nerespektoval několik dopravních značek. „Se svým vozem vjel do úseku, kam nemá kamion s návěsem jezdit,“ uvedla Richterová.

„V celém úseku ulice Jaselská platí zákaz vjezdu nákladních automobilů s hmotností nad 3,5 tuny s výjimkou dopravní obsluhy, o čemž na obou stranách informují dopravní značky s dodatkovou tabulkou,“ vysvětluje pro iDNES.cz mluvčí kolínského úřadu Hrubá. O zásobovací výjimku se tak v tomto případě u řidiče kamionu nejednalo.

Kdo podle vás jednal nevhodněji?

celkem hlasů: 10721

Podle Hrubé je silnice v centru města dlouhodobě přetížená. Z analýzy, kterou si nechalo město zpracovat v srpnu, zároveň vyplývá, že místní zákaz vjezdu každý den poruší hned několik desítek nákladních aut. „Jde o naprosto alarmující čísla,“ podotýká.

O Jaselskou ulici se kvůli tomu tak zajímají i policisté, kteří na místě provádí namátkové kontroly kamionů.

„Město Kolín přistoupilo i k dalšímu přijetí preventivního opatření a instalovalo technické zařízení, které bude porušování zákazu kontrolovat nepřetržitě. Cílem je zajistit bezpečnost a plynulost silniční dopravy v širším centru města, pro nákladní dopravu jsou určeny objízdné trasy,“ dodává mluvčí úřadu Hrubá.

