Kolínský advent letos nabídne novou světelnou stezku, která povede od Komenského parku přes historické centrum města až k lesoparku Borky. Na trase budou světelné dekorace a místa určená k fotografování. Vánoční strom na Karlově náměstí nabídne každý den v 18:00 speciální světelnou show. Chybět nebudou stánky s občerstvením, kluziště či kulturní program. Advent ve městě začne v neděli 29. listopadu, vyplývá z informací zveřejněných na městském kulturním portálu Kolín žije.
"Světelná vánoční stezka vás provede nejkrásnějšími zákoutími města, která se v adventním čase rozzáří sváteční výzdobou, světelnými dekoracemi a vánoční atmosférou," uvedlo město na webu.
Trasa začne v Komenského parku, kde budou první světelné dekorace a místa k fotografování. Povede kolem chrámu svatého Bartoloměje a přes Bartolomějské návrší s dřevěným betlémem na Karlovo náměstí. Odtud bude pokračovat přes Kmochův ostrov a lávku přes Labe, která bude letos poprvé slavnostně nasvícená, alejí v Křičkově ulici až k sochám medvědů od Kolína na okraji lesoparku Borky. Sváteční osvětlení dostane také rozhledna Vodárna, která byla nasvícená už loni. Stezka bude přístupná do 6. ledna.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Karlově náměstí se uskuteční v neděli 29. listopadu. Program začne v 16:00, vystoupí zpěvačka Tereza Mašková a sbor Rainbow Gospel. Na náměstí budou od konce listopadu stánky s občerstvením a staročeský kolotoč. Od 4. prosince bude na Karlově náměstí v provozu také kluziště s umělým ledem, bruslit se na něm bude do 6. ledna. Součástí adventního programu budou také mikulášské akce, pohádkové jízdy v parku nebo vánoční řemeslný trh, který se uskuteční 12. prosince. Na 26. prosince město připravuje tradiční vánoční koncert.
Kolín od roku 2024 připravuje adventní program vlastními silami, bez externí agentury. Tehdy město zavedlo každodenní adventní trhy a rozšířilo nabídku atrakcí například o staročeský kolotoč nebo bezplatné půjčování bruslí.
Podrobný program letošního adventu zveřejnilo město na webu Kolín žije.