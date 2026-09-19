Kolín nechává zpracovat návrhy změn parkování v pěti částech města

Autor: ČTK
  12:15aktualizováno  12:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Počet parkujících aut v některých částech Kolína výrazně převyšuje počet legálních parkovacích míst. Největší rozdíl průzkum zjistil na Zálabí, kde je 272 legálních parkovacích míst, v době nejvyššího zatížení tam ale parkovalo 606 vozidel. Na Pražském předměstí připadalo 227 vozidel na 113 legálních míst. Vyplývá to z výsledků průzkumu dopravy v klidu, který město nechalo zpracovat v osmi částech Kolína. Měření se konala od loňského října do letošního dubna. Za nejzávažnější zjištění město považuje nelegální stání, která mohou komplikovat průjezd vozidel integrovaného záchranného systému (IZS). Kolín nyní nechá pro pět oblastí zpracovat návrhy změn parkování, řekl ČTK místostarosta Kolína Roman Šulc (Změna pro Kolín).

Na Zálabí dosáhla podle průzkumu maximální obsazenost vzhledem k počtu legálních míst 223 procent, na Pražském předměstí 201 procent. Výrazně zatížené bylo také Kouřimské předměstí sever, kde průzkum evidoval 536 legálních míst a v době nejvyššího zatížení 811 vozidel, tedy 151 procent.

"Nejzávažnější jsou nelegální stání, protože ta jsou buď v zeleni nebo v ulicích, jejich šíře neodpovídá možnosti odstavování vozidel tak, aby v jednosměrné ulici byl zachován průjezd tři metry a v obousměrné šest metrů. Nedodržování tohoto pravidla bohužel znamená velmi omezený průjezd IZS a následné ohrožení zdraví či životů lidí," řekl Šulc.

Město zatím na základě analýzy žádné změny nepřijalo. Chce počkat na navazující studii, která má navrhnout konkrétní řešení pro centrum, Zálabí, Pražské předměstí, Kouřimské předměstí a oblast U Jána. Už při prezentaci výsledků analýzy se podle Šulce objevily například možnosti, jak některá nelegální stání v obytných zónách legalizovat nebo kde by změna organizace dopravy mohla vytvořit podmínky pro rezidentní parkování.

Studie má přinést návrhy optimalizace parkovacích míst, sdílených zón, míst vhodných pro rezidentní parkování na sídlištích, úprav zón s nejvyšší povolenou rychlostí 30 kilometrů za hodinu, nových parkovacích míst a možností vzniku parkovacích domů. "Pan Čarský nám udělá návrh prakticky pro každou ulici na míru," řekl místostarosta. Studie má být hotová v srpnu příštího roku.

Zvlášť se má studie zabývat historickým centrem, kde má navrhnout nový systém parkování a regulaci vjezdu a průjezdu. Prověřit má mimo jiné využití kamer na vjezdech a výjezdech a dynamické stanovení poplatku za pobyt vozidla v centru a parkování rezidentů a dalších vozidel s výjimkou. O konkrétních opatřeních zatím rozhodnuto není.

Město podle Šulce nyní o rozšíření placeného stání do dalších míst neuvažuje. O případném zavedení rezidentního parkování mimo centrum chce rozhodovat až podle výsledků studie, protože je podle něj třeba zároveň vyřešit, kam s auty, pro která by nezbyla místa.

Za první analýzu osmi oblastí město zaplatilo 450.000 korun bez DPH. Navazující studii objednalo letos v srpnu za 480.000 korun bez DPH.

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