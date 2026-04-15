Kolín obnoví workoutové hřiště u lávky, nápad vzešel z participativního rozpočtu

Kolín kompletně obnoví workoutové hřiště poblíž lávky přes Labe. Nápad vzešel z návrhů posledního ročníku participativního rozpočtu, při hlasování získal třetí nejvyšší počet hlasů. Město tento týden vypsalo na sportoviště výběrové řízení, nabídky přijímá do 28. dubna. Předpokládané náklady jsou 700.000 korun, hotovo by mělo být do tří měsíců od uzavření smlouvy, uvedla na dotaz ČTK mluvčí města Šárka Hrubá.
Součástí zakázky je dodávka a instalace workoutových a fitness prvků, nezbytné stavební a montážní práce a zajištění výstupní revize. Současné workoutové prvky dá město odstranit. Mezi požadovanými prvky jsou například šikmé lavice, svislé žebřiny, držák na kruhy, hrazdy nebo pole dance tyč.
Návrh projektu uvádí, že Kolín nemá hřiště, kde by mohli cvičit pokročilí i méně pokročilí cvičenci. "Současná hřiště jako například v Borkách nejsou dostačující jak co do kvality, tak bezpečnosti. Bohužel spousta prvků cvičit již nejde a kvůli tomu jsme odkázáni na hřiště v okolí," stojí v návrhu. Zájem o využívání podobných zařízení přitom podle navrhovatelů roste.
Do druhého ročníku participativního rozpočtu pod názvem Vylaď Kolín podali lidé loni na jaře přes 70 návrhů. Několik se týkalo workoutových i jiných typů hřišť, tři návrhy na rekonstrukci workoutových hřišť byly sloučeny do jednoho. O projektech, které město podpoří, rozhodli lidé hlasováním na podzim. Město podpoří deset návrhů, letos by se měly postupně uskutečňovat.