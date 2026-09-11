Kolín opraví Okružní ulici za 78 mil. Kč, letos začnou přípravné práce

Kolín vybral firmu na opravu Okružní ulice, zakázku získalo konsorcium firem Porr a Zepris zhruba za 78 milionů korun bez DPH. Projektantský odhad přitom činil zhruba 100 milionů korun bez DPH. Nyní plyne lhůta pro podání námitek, ještě letos by měly začít přípravné práce. Novinářům to dnes řekl starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).
"Určitě nechceme, aby to bylo rozkopané přes zimu, to jednoznačně ne, takže hlavní výkopové práce pak by měly začít, jak počasí dovolí v příštím roce," řekl Kašpar. Podle zadávacích podmínek je doba plnění zakázky 65 týdnů.
Rekonstrukce se týká úseku Okružní ulice mezi Ovčáreckou a Veltrubskou ulicí. Zahrnuje obnovu komunikací, středového ostrůvku a cyklostezky i úpravy zeleně. Součástí zakázky jsou také práce na veřejném osvětlení, sadové úpravy včetně následné péče o vysazenou zeleň a nový městský mobiliář. Na investici se bude podílet také Vodohospodářské sdružení Kolín, protože součástí projektu je rekonstrukce vodovodu. Podíl sdružení činí zhruba osm milionů korun.
Město chce na rekonstrukci navázat opravou další části. Poslední etapa mezi Ovčáreckou a Mnichovickou ulicí se podle Kašpara nyní projektuje.
Stejné konsorcium firem Porr a Zepris nyní v Kolíně dokončuje rekonstrukci Kutnohorské ulice. Další větve nového kruhového objezdu v Kutnohorské se mají zprovoznit 21. září.