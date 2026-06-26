Kolín pokračuje s pilotním projektem soukromých předzahrádek na sídlišti

Kolín pokračuje s pilotním projektem soukromých předzahrádek u přízemních bytů na sídlišti v Hrnčířské ulici. Záměr nabídnout lidem otevřené a dosud nevyužívané plochy mezi bytovými domy představilo město poprvé letos v únoru, následovala další setkání, kde se město a zájemci dohodli na konečné podobě projektu. Zájem projevili lidé ve třech ze čtyř bytových domů, vzniknout by nyní mělo jedenáct předzahrádek, řekly dnes ČTK místostarostka Iveta Mikšíková (Změna pro Kolín) a městská architektka Jitka Molnárová.
"Proběhlo už třetí sezení se společenstvími vlastníků jednotek a už se blíží první realizace. V létě bychom chtěli realizovat ploty, v září, v říjnu bychom chtěli osadit první zeleň a později další změny," řekla Mikšíková. Další úpravy, které jsou podmíněné vypracováním projektu a stavebním povolením, se podle ní uskuteční příští rok. Jde například o úpravy parkovacích a zpevněných ploch, cest nebo veřejné osvětlení. Pozemky, které dosud zůstávaly většinou bez využití, město zájemcům za symbolickou korunu za metr čtvereční měsíčně pronajme. Nájemní smlouvy by se měly začít podepisovat v létě.
Cílem pilotního projektu je otestovat zájem lidí o dlouhodobý pronájem části veřejných ploch, které budou sami udržovat a využívat. Projekt se pak může rozšířit do dalších lokalit. Na sídlištích v Kolíně podle Molnárové žije zhruba 10.000 lidí, problémem je nedostatek soukromých nebo polosoukromých venkovních prostor. Město reagovalo i na to, že podobné projekty vznikají spontánně, společná pravidla by jim mohla dát jednotnější vzhled.