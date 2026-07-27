Kolín pokračuje v přípravě přeměny zámeckého pivovaru, má studii využitelnosti

Kolín pokračuje v přípravě přeměny areálu bývalého zámeckého pivovaru a zámku, od června má k dispozici studii využitelnosti. V areálu by mohl být pivovar, restaurace, kavárna, expozice, případně i hotel a wellness. Město zároveň jedná s konkrétními zájemci o provozování pivovaru a požádalo o dotaci na zpracování projektu úprav. Lidé si budou moci prostory včetně pivovarských sklepů prohlédnout 8. září u příležitosti Dnů evropského dědictví, řekl novinářům místostarosta Kolína Roman Šulc (Změna pro Kolín).
"Určitě bychom chtěli spíš než s expozicemi a muzeem sladovnictví začít gastronomickou a pivovarnickou částí, která by nemusela trvat tak dlouho, protože návrh počítá s tím, že se budeme hodně držet industriální podoby," řekl Šulc.
Studie, jejímž autorem je architekt Jan Pustějovský ze studia 23, doporučuje přeměnit areál s co nejmenším rozsahem stavebních zásahů a při zachování jeho historické podoby. Nové využití by podle ní mělo respektovat památkovou ochranu i původní dispozice budov. Autoři navrhli několik scénářů využití, pracovní skupina upřednostnila variantu s menšími zásahy, která počítá s využitím většiny objektů včetně podzemních prostor pro polyfunkční centrum. Hrubý odhad nákladů pro první etapu, která by zahrnovala úpravy sladovny, činí podle studie zhruba 152 milionů korun. Město počítá s využitím dotací. "Jakmile budeme mít projekt, na který jsme nyní požádali o dotaci na regeneraci brownfieldů, teprve pak můžeme začít shánět dotace," dodal Šulc.
Kolínský hrad byl v 16. století přebudován do podoby renesančního zámku. Od počátku 16. století fungoval na nádvoří zámecký pivovar a pivovarskému provozu byla v polovině 19. století uzpůsobena větší část areálu. Zámecký pivovar ukončil provoz v roce 1987, do loňského roku pronajímalo město ještě sladovnu. Od roku 2000 město usiluje o postupnou revitalizaci celého zámeckého areálu. V letech 2017 a 2018 například dalo obnovit sgrafitovou fasádu na Žerotínském paláci, v roce 2024 byla zrestaurována zámecká kaple.
Součástí dlouhodobě neudržovaného areálu pivovaru je sladovna, varna a máčírna včetně části původní technologie. Zámecký pivovar je od letošního roku součástí národní databáze brownfieldů.