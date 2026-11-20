Lidé v Kolíně mají příští rok platit víc za komunální odpad. Radnice chce zvýšit roční poplatek z dosavadních 800 na 1000 korun na osobu, tedy o čtvrtinu. Důvodem jsou rostoucí náklady na odpadové hospodářství. Návrh na změnu vyhlášky budou zastupitelé projednávat 14. prosince. Novinářům to dnes řekl starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).
Náklady Kolína na odpadové hospodářství letos dosahují 99 milionů korun, příští rok město počítá s výdaji 100 až 101 milionů korun. Při současné sazbě 800 korun vybírá od obyvatel přibližně 25 milionů korun ročně, což nepokrývá ani 30 procent nákladů. Po navrhovaném zvýšení poplatku očekává příjem zhruba 30 milionů korun. "Stejně 70 procent z toho město hradí z rozpočtu," řekl Kašpar.
Současná sazba 800 korun platí v Kolíně od ledna 2023, kdy se poplatek zvýšil z předchozích 696 korun. Náklady podle Kašpara zvyšují mimo jiné poplatky za ukládání odpadu na skládky. Množství odpadu, na které mohou obce uplatnit nižší sazbu skládkovacího poplatku, se každoročně snižuje o deset kilogramů na obyvatele, zatímco sazba za ukládání odpadu nad tento limit roste. Svoz a likvidaci odpadu ve městě zajišťuje společnost AVE Kolín.
Další městské poplatky se podle Kašpara zatím zvyšovat nemají. Beze změny mají zůstat také ceny parkování. Městská hromadná doprava bude podle návrhu rozpočtu i příští rok zdarma.
Zvýšení poplatku za odpad musí zastupitelé schválit samostatně jako změnu obecně závazné vyhlášky. Na stejném zasedání budou projednávat také návrh rozpočtu města na rok 2027, který počítá s příjmy kolem 1,99 miliardy korun a výdaji 1,95 miliardy korun.