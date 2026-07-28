Kolín připravuje centrum sociálních služeb s domovem pro seniory s 90 místy

Kolín pokračuje v přípravách na vybudování Centra sociálních služeb na jihozápadním okraji města. Hlavní součástí bude domov pro seniory s kapacitou 90 míst v pěti bezbariérových bungalovech. V areálu bude také zázemí pro pečovatelskou službu, která se nyní nachází v budově polikliniky. Město má od minulého týdne územní a architektonickou studii možného řešení areálu a připravuje soutěž na projekční práce. Novinářům to řekl místostarosta Kolína Roman Šulc (Změna pro Kolín).
"Před námi je tendr na projekční práce a tady je třeba počítat minimálně rok, následovat bude výběr zhotovitele, což se všemi odvoláními je další rok. A pak by se mohlo začít stavět," řekl k harmonogramu Šulc. Pokud vše půjde podle plánu, v roce 2030 by podle něj mohl být domov v provozu.
Centrum má vzniknout na pozemcích naproti Kauflandu, přístup je plánovaný od křížení ulic U Nemocnice a Benešova. Každý bungalov bude mít tři domácnosti s celkovou kapacitou 18 míst v jednolůžkových pokojích. Jednotlivé objekty mají být rozmístěny kolem parkového okruhu a propojeny zastřešenou stezkou. Součástí areálu mají být místa pro setkávání, společné aktivity, zahrady a předzahrádky.
Na vybudování domova chce město využít dotace. "Abychom dosáhli na dotaci podle současných podmínek, kapacita musí být spočítána na jednolůžkové pokoje, ale pokoje připravíme jako dvoulůžkové s možností rozšíření," dodal Šulc. Po skončení pětiletého období udržitelnosti tak může město kapacitu navýšit, podle Šulce ale nejvýše na 150 lůžek, plánuje zachovat podíl jednolůžkových pokojů.
Po dokončení nového domova se do něj přesunou klienti ze současného domova pro seniory Nad Zastávkou. Ten bude následně potřebovat zásadnější úpravy a město bude řešit otázku jeho dalšího využití, mohl by sloužit například pro odlehčovací službu. Kolín nyní nabízí ve dvou domovech místa pro 96 seniorů. Už letos v říjnu se rozšíří o 16 lůžek penzion pro seniory ve Slovenské ulici, kde finišují práce na výstavbě evakuačního schodiště a výtahu. Po jejich dokončení bude možné obsadit prázdná lůžka, která z bezpečnostních důvodů nebylo možno využívat.