Kolín připravuje stavbu atletického tunelu, o dotaci chce žádat příští rok

Kolín připravuje stavbu atletického tunelu u atletického stadionu v Brankovické ulici. Město má stavbu povolenou a nyní nechá zpracovat dokumentaci potřebnou pro její zadání a provedení. O dotaci na stavbu z Národní sportovní agentury (NSA) by se chtělo ucházet příští rok, řekla dnes novinářům místostarostka Iveta Mikšíková (Změna pro Kolín).
Město chce mít před podáním žádosti kompletní dokumentaci pro provedení stavby a vysoutěženého dodavatele stavebních prací, aby zvýšilo šanci na získání podpory. Peníze od NSA získalo například na stavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu Sparty Kolín. Stavba stála 23,5 milionu korun, z toho 11 milionů pokryla dotace NSA. Atletický tunel chce město rovněž financovat kombinací dotace a vlastních peněz.
Tunel bude podle mluvčí města Šárky Hrubé jednopodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou. Měřit má 145 metrů na délku a 8,8 metru na šířku, maximální výška stavby bude 4,05 metru. Uvnitř vznikne pět běžeckých drah na 100 metrů a sektory pro skok daleký a vysoký. Sportoviště budou využívat sportovní oddíly a základní a střední školy. Náklady na stavbu činí podle odborného odhadu 38 milionů korun.
Kolín se pokoušel zahájit soutěž na stavbu loni v listopadu. Rada města ale tehdy bod stáhla z programu, protože projekční kancelář nedodala včas kompletní dokumentaci.