Kolín nechá zpracovat územní krajinářskou studii pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP). Ten zahrnuje 69 obcí a zabírá plochu 584 kilometrů čtverečních. Dokument, který bude sloužit jako podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině, by měl být hotový zhruba do dvou let. Studie by měla stát 6,5 milionu korun, na většinu získalo město dotaci od ministerstva životního prostředí, řekl dnes novinářům starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).
Město bude hledat zpracovatele studie ve veřejné soutěži. "Měli bychom udělat celou krajinářskou studii v rámci biodiverzity, vegetace, sucha, nakládání s vodou, nějaká doporučení, posouzení třeba i smysluplnosti fotovoltaiky v různých územích," řekl Kašpar. Pro mnoho menších obcí je podle Kašpara zpracování studie drahé, závěry by ale pro ně mohly být přínosné.
Obce ve správním obvodu ORP Kolín budou mít dokument k dispozici zdarma. Studii budou moci využívat například pořizovatelé územních plánů, investoři, pracovníci ochrany přírody, pozemkový či vodoprávní úřad.