Kolín pronajme byt pro rodinnou skupinu z nymburského dětského domova

Kolín od září pronajme jeden z městských bytů Dětskému domovu Nymburk pro menší rodinnou skupinu. Byt se městu dlouhodobě nedařilo pronajmout, před nastěhováním skupiny ho ještě upraví, řekl ČTK místostarosta Kolína Roman Šulc (Změna pro Kolín). Podle krajského radního pro vzdělávání Milana Váchy (STAN) je proměna domovů tak, aby podobou i chodem co nejvíce připomínaly rodinné prostředí, dlouhodobým procesem spojeným se zajištěním vhodných nemovitostí.
Byt s rozlohou přes 100 metrů čtverečních se podle Šulce nedařilo poslední roky pronajmout, zřejmě kvůli velikosti. Nymburskému domovu město nabídlo výhodné nájemné obvyklé u sociálních bytů. Nájemní smlouvu platnou od 1. září schválila rada města v pondělí. "Nyní probíhá jednání o tom, kdy chtějí bytovou jednotku předat, aby mohli provést zvažované úpravy," řekl Šulc.
Kapacita Dětského domova Nymburk je 32 dětí, jeho součástí jsou čtyři rodinné skupiny. Od roku 2002 má domov pro jednu skupinu velký byt v panelovém domě v Milovicích na Nymbursku. "Děti si tam vaří, uklízí, žijí tam jako běžná rodina. Máme s tím výbornou zkušenost, pro děti je to velmi prospěšné," řekla ČTK ředitelka domova Radka Klímová. Skupina v Milovicích je určena pro šest až osm dětí, ideální počet je podle Klímové šest. O děti v bytě pečují zaměstnanci dětského domova, pedagogičtí pracovníci, asistenti a vychovatelé. Ve stejném domě v Milovicích má dětský domov pronajaté i tři garsoniéry, které využívá jako startovací byty. "Můžeme je využívat i pro děti, které jsou plnoleté, ještě studují a zůstávají u nás v dětském domově," dodala Klímová. Podobné bydlení pro další rodinnou skupinu hledá domov i v Nymburce.
Podle Váchy je nymburský dětský domov v přechodu k rodinnému typu péče průkopníkem. "V současné době nemáme žádný jiný příklad takto plně deinstitucionalizované rodinné skupiny dětského domova mimo budovu nebo areál dětského domova," řekl Vácha. V některých domovech je podle něj snaha o alespoň částečnou proměnu péče směrem k rodinnému prostředí ve stávajících objektech a areálech. "Kromě zmíněného bytu v Kolíně řešíme nemovitosti pro Dětský domov Solenice, probíhá úprava dvou rodinných domů na Berounsku pro potřeby Dětského domova Beroun a aktivně vyhledáváme vhodné nemovitosti pro další dětské domovy," dodal radní.
Ve středních Čechách je 17 dětských domovů, z toho 14 krajských, dva se soukromým zřizovatelem a jeden s církevním. V dětských domovech v regionu je 476 dětí, z toho 425 v domovech zřizovaných krajem.