Kolín pronajme byt pro rodinnou skupinu z nymburského dětského domova

Autor: ČTK
  8:20aktualizováno  8:20
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kolín od září pronajme jeden z městských bytů Dětskému domovu Nymburk pro menší rodinnou skupinu. Byt se městu dlouhodobě nedařilo pronajmout, před nastěhováním skupiny ho ještě upraví, řekl ČTK místostarosta Kolína Roman Šulc (Změna pro Kolín). Podle krajského radního pro vzdělávání Milana Váchy (STAN) je proměna domovů tak, aby podobou i chodem co nejvíce připomínaly rodinné prostředí, dlouhodobým procesem spojeným se zajištěním vhodných nemovitostí.

Byt s rozlohou přes 100 metrů čtverečních se podle Šulce nedařilo poslední roky pronajmout, zřejmě kvůli velikosti. Nymburskému domovu město nabídlo výhodné nájemné obvyklé u sociálních bytů. Nájemní smlouvu platnou od 1. září schválila rada města v pondělí. "Nyní probíhá jednání o tom, kdy chtějí bytovou jednotku předat, aby mohli provést zvažované úpravy," řekl Šulc.

Kapacita Dětského domova Nymburk je 32 dětí, jeho součástí jsou čtyři rodinné skupiny. Od roku 2002 má domov pro jednu skupinu velký byt v panelovém domě v Milovicích na Nymbursku. "Děti si tam vaří, uklízí, žijí tam jako běžná rodina. Máme s tím výbornou zkušenost, pro děti je to velmi prospěšné," řekla ČTK ředitelka domova Radka Klímová. Skupina v Milovicích je určena pro šest až osm dětí, ideální počet je podle Klímové šest. O děti v bytě pečují zaměstnanci dětského domova, pedagogičtí pracovníci, asistenti a vychovatelé. Ve stejném domě v Milovicích má dětský domov pronajaté i tři garsoniéry, které využívá jako startovací byty. "Můžeme je využívat i pro děti, které jsou plnoleté, ještě studují a zůstávají u nás v dětském domově," dodala Klímová. Podobné bydlení pro další rodinnou skupinu hledá domov i v Nymburce.

Podle Váchy je nymburský dětský domov v přechodu k rodinnému typu péče průkopníkem. "V současné době nemáme žádný jiný příklad takto plně deinstitucionalizované rodinné skupiny dětského domova mimo budovu nebo areál dětského domova," řekl Vácha. V některých domovech je podle něj snaha o alespoň částečnou proměnu péče směrem k rodinnému prostředí ve stávajících objektech a areálech. "Kromě zmíněného bytu v Kolíně řešíme nemovitosti pro Dětský domov Solenice, probíhá úprava dvou rodinných domů na Berounsku pro potřeby Dětského domova Beroun a aktivně vyhledáváme vhodné nemovitosti pro další dětské domovy," dodal radní.

Ve středních Čechách je 17 dětských domovů, z toho 14 krajských, dva se soukromým zřizovatelem a jeden s církevním. V dětských domovech v regionu je 476 dětí, z toho 425 v domovech zřizovaných krajem.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...

Do Prahy míří detektiv Sherlock Holmes. Jeho interaktivní výstava prověří důvtip i dedukci

Startovat má koncem června. Základní vstupné bude 380 korun.

Do hlavního města míří výstava, která má návštěvníkům přinést hru faktů, dedukce a logiky. Expozice představí nejen příběhy nejslavnějšího detektiva světa, ale také metody pozorování a forenzní...

5. června 2026  5:38

Evropský unikát pro atlety postavili v Plzni. Po jeho střeše budou běhat do kopce

Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde...

V Evropě jsou stavby, kde sportovci trénují během po střeše. Není zde však žádná taková, kde by se takto mohli zdokonalovat v běhu do kopce, navíc ve více úrovních nad sebou. Právě takovou možnost...

5. června 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Na červenou projede i šest aut včetně kamionu. Olomouc chce řidiče ukáznit kamerami

Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším...

Zatímco se auto už začíná po zeleném signálu rozjíždět, křižovatkou před ním ještě „proletí“ z jiného směru hned několik vozů, kterým už svítí červená. V Olomouci je to na křížení Rooseveltovy a...

5. června 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

V Mikulově rozšíří jazzový chodník slávy, hrát se bude na náměstí i na zámku

ilustrační snímek

Chodník slávy před rodným domem jazzmana Karla Krautgartnera v Mikulově na Břeclavsku se dnes rozšíří o další hvězdu. Budou na ní jména Ladislava Kolmačky a...

5. června 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Plzni začíná Metalfest, zahrají světové hvězdy Anthrax, Accept či Sepultura

ilustrační snímek

Pětadvacet kapel z Evropy i ze zámoří a víc než 35 hodin živé metalové hudby nabídne ode dneška do neděle v Plzni 15. ročník festivalu Metalfest Open Air. Do...

5. června 2026,  aktualizováno 

Chlapce na Příbramsku zabila elektřina, vylezl na stožár vysokého napětí

ilustrační snímek

V obci Chotilsko na Příbramsku dnes večer zemřel nezletilý chlapec po zásahu elektrickým proudem. Vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie,...

4. června 2026  22:07,  aktualizováno  22:07

Chlapec na Příbramsku vylezl na stožár vysokého napětí, zabila ho elektřina

Nezletilý chlapec uhořel na Příbramsku na stožáru vysokého napětí. (4. června...

K tragické nehodě došlo ve čtvrtek podvečer v obci Chotilsko na Příbramsku. Nezletilý chlapec tam zemřel po zásahu elektrickým proudem. Vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie,...

4. června 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

iDNES: Soud potvrdil podmínku a zákaz činnosti za havárii kolotoče v Havířově

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě dnes potvrdil trest v případu havárie kolotoče na pouti v Havířově na Karvinsku, při které se v září 2022 zranilo 18 lidí. Dvouletý...

4. června 2026  19:24,  aktualizováno  19:24

Cyklista zemřel po srážce s autobusem v Krči, provoz je pozastavený

Po srážce s autobusem zemřel v Praze v ulici Vídeňská cyklista. (4. června 2026)

V Praze v ulici Vídeňská ve čtvrtek večer zemřel cyklista. K tragické nehodě došlo po srážce s autobusem, příčiny nehody nyní policie vyšetřuje. Na místě zasahovaly složky záchranného systému.

4. června 2026  20:02

Obec Úherce na Plzeňsku otevřela skatepark s neobvyklým tvarem překážek

Obec Ăšherce na PlzeĹsku otevĹ™ela skatepark s neobvyklĂ˝m tvarem pĹ™ekĂˇĹľek

Obec Úherce na Plzeňsku otevřela skatepark o rozloze 600 metrů čtverečních. Jde o neobvyklé sportoviště s organickými tvary překážek od jednoduchých po skoro...

4. června 2026  18:16,  aktualizováno  18:16

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Jihlavská zoo předala dva ze tří odchovaných aligátorů čínských do Polska

ilustrační snímek

Jihlavská zoologická zahrada předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Mladé samice převzala zoo Zamość, která je v současnosti jedinou polskou...

4. června 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Výstava u lánského zámku představuje automobily Václava Havla

VĂ˝stava u lĂˇnskĂ©ho zĂˇmku pĹ™edstavuje automobily VĂˇclava Havla

Výstava u lánského zámku představuje čtyři autentické automobily Václava Havla včetně vozu Mercedes 14/30 HP z roku 1911 jeho dědečka, stavitele a podnikatele...

4. června 2026  17:21,  aktualizováno  17:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.