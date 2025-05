Dalších 812 tisíc korun má obžalovaný uhradit zdravotní pojišťovně. Motivem činu byla msta, žena se s mužem chtěla rozvést.

„Každému průměrně inteligentnímu člověku musí být nepochybně jasné, že pokud někoho střelí do hlavy jateční pistolí, je smrt více než reálná,“ konstatoval předseda senátu středočeského krajského soudu Michal Tomáš. Fatální následek podle něj nenastal jen šťastnou náhodou.

Šestapadesátiletý muž se loni 8. června vypravil za o čtyři roky mladší manželkou, která pracovala v kolínské čerpací stanici. Předtím ji tam byl už několikrát přesvědčovat, aby upustila od rozvodu, tentokrát si ale pod bundou přinesl zbraň. K ženě bez varování přistoupil a zezadu ji střelil. Poté budovu uzamkl a odjel domů, kde zbraň obrátil proti sobě. Předtím ještě zavolal na policii a svému synovi.

Jateční porážecí přístroj ženě způsobil pohmoždění mozku a krvácení do mozkových komor. Při příjezdu policistů byla při vědomí. Záchranáři ji vrtulníkem přepravili do Ústřední vojenské nemocnice, kde se ji neurochirurgům podařilo zachránit. Při vědomí zůstal i pachatel, který zasahujícímu policistovi potvrdil, že manželku napadl. Celý děj na pumpě navíc zachytila kamera.

Obžalovaný dnes vypovídal prostřednictvím videokonference z nemocnice. „Proč se to stalo, opravdu nevím. Pamatuju si akorát, že jsem se probudil v nemocnici. Je mi to líto, ale opravdu si nejsem vědom, že by se to stalo,“ řekl muž, kterému zranění podle psychologa narušilo mozek a s ním i kognitivní funkce. Na dotaz, zda měli s manželkou problémy, odpověděl, že „snad ani ne“.

„Pan obžalovaný sám sobě udělil doživotní trest. Nemůže se pohybovat, je zcela imobilní, nesoběstačný. Jeho stav se zřejmě nikdy nezmění,“ komentoval to soudce. Přiklonil se ke znaleckému posudku, podle nějž je muž i ve svém současném stavu schopný chápat smysl trestního řízení.

„Po 35 letech jsem toho měla dost. Chtěla jsem změnu, žít normálně s dětmi, on toho nebyl schopen. Měl radši peníze než vztahy,“ řekla soudu napadená žena. Popsala, že podstupuje rehabilitace, protože po zranění stále necítí pravou polovinu těla.

Zatím se také znovu nenaučila počítat, což označila za frustrující i vzhledem k tomu, že se nemůže vrátit ke své původní profesi. „Se vším mi pomáhá rodina, jinak bych to nedala. Je těžké smířit se s tím, co mi udělal. Já jsem se chtěla rozejít v klidu, ale on to nedokázal unést,“ dodala.

Za předem promyšlenou vraždu hrozilo muži 12 až 20 let vězení. Soud ohledně výše trestu vyhověl návrhu státního zástupce. Právník obžalovaného si ponechal lhůtu pro případné podání odvolání.