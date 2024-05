Kolín v létě ožije rozmanitou hudbou.

Velká kulturní akce odstartuje v Kolíně už v neděli 26. května od 10 hodin v chrámu sv. Bartoloměje. Právě v tento den se chystá svěcení nových varhan. První tóny rozezní Cantores Cantant a hosté společně za doprovodu Přemysla Kšici. Pro návštěvníky to bude krásný zážitek. Jedinečné varhany jsou francouzského typu a jinde v Čechách neexistují. Farnost na ně udělala sbírku a i díky příspěvkům se je podařilo rekonstruovat. Tento koncert zahájí sérii hudebních večerů, kdy si návštěvníci budou moci tóny varhan užít. Rozezní se ještě 12. června, 27. června, 25. srpna, 27. září a 17. října.

Neodmyslitelnou součástí teplých letních dnů se stalo Kolínské kulturní léto. Letos si návštěvníci vychutnají celkem pět akcí. „Každá z nich má svůj charakter a jsou zde zastoupeny různé hudební žánry. Jsme rádi, že akce oslovují širokou veřejnost. Koncert na Bartolomějském návrší je zároveň součástí Dvořákova festivalu a předchází mu i komentovaná prohlídka kolínských památek,“ přiblížila mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.

První hudební večer se chystá na 14. července na Karlovo náměstí, kde vystoupí Eddie Stoilow. Následovat bude koncertní zábavná show naplněná největšími hity z českých i světových muzikálů. Půjde o koncerty živé kapely, která hraje známe hity tak, jak jste je ještě neslyšeli. Druhá akce se uskuteční 28. července, kdy na Bartolomějské návrší zavítá Trio Coucou s Edit Piaf. Před koncertem je možné se zúčastnit komentované prohlídky objektů staré farní školy a zvonice. V srpnu se chystají dva koncerty – 11. srpna se na Kmochově ostrově v rámci Charifestu připravuje pocta Zuzaně Navarové, vystoupí i Pavel Čadek a Prague Jazz Swing Quartet. Následovat bude 24. srpna na Karlově náměstí koncert pro fanoušky dechovky a cimbálovky, ale i písní Michala Tučného. Závěrečný koncert zůstane na Karlově náměstí, a sice 15. září. Do Kolína zavítá Brass Avenue, Richard Krajčo a Nikolaos Grigoriadis. Vstupné na všechny koncerty Kolínského kulturního léta je zdarma.

BROD 1995

Kdo má rád letní hudební festivaly, neměl by si nechat ujít Brod 1995. Letos se v Českém Brodu v areálu Na Kutilce uskuteční 17. srpna. Jak organizátoři říkají, jde o malý festival velkých rozměrů. Letos na něj zavítá například kapely Wohnout, Horkýže Slíže, No Name, Aneta Langerová či Tomáš Klus. Naopak fanoušci festivalu Kouřimská skála se letos nedočkají. Areál je totiž v havarijním stavu, došlo i k sesuvům skály. Náhradní řešení se nepodařilo najít a pocta Petru Mukovi se nekoná.