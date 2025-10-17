Hasiči v Kolíně vrátili poškozené vagony na koleje, může začít oprava trati

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:02aktualizováno  8:02
Po středečním vykolejení nákladního vlaku na nádraží v Kolíně už hasiči Správy železnic vrátili na trať oba poškozené vagony. Všechny vozy už z místa odstranili a zásah ukončili. V pátek tak mohou začít opravy trati. Provoz na Kutnou Horu a Velký Osek zůstává od středečního rána zastavený.

„Zítra (v pátek) začnou opravy poškozeného kolejiště a nástupiště,“ sdělil Kavka ve čtvrtek večer.

V pátek ráno se podle jeho dřívějších vyjádření ještě bude kontrolovat rozsah poškození na trati a odhadovat postup dalších prací. Jak dlouho potrvá obnova nástupiště a kolejí, by mělo být podle něj známé v pátek po 11:00.

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. (15. října 2025)
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. (15. října 2025)
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. (15. října 2025)
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. (15. října 2025)
Dva vozy nákladního vlaku vykolejily ve středu brzy ráno, událost se obešla bez zranění. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Příčiny vykolejení zjišťují inspektoři Drážní inspekce. Předběžnou škodu na vlaku, autech a trati vyčíslili zhruba na 42 milionů korun.

„Závěrečnou zprávu není možné očekávat dřív než v létě příštího roku, neboť neobsahuje jen příčiny, ale i okolnosti vzniku nehody,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Vykolejení vlaku převážejícího auta v Kolíně. Hasiči pokračují v odklízení

Následky nehody začali hasiči odstraňovat ve středu kolem 13:00, automobily z poškozeného vlaku museli postupně sundat pomocí vyprošťovacího automobilu. Od pátečního dopoledne přemisťovali pomocí kolejového jeřábu poškozené vagony na náhradní podvozky.

Jaký bude další osud aut s logy Toyota, které vykolejené vagony převážely, nechce mluvčí kolínské automobilky Tomáš Paroubek komentovat. „Primárně je to nyní věcí přepravce a budeme čekat na to, co řekne Drážní inspekce, která mimořádnou událost vyšetřuje,“ řekl Paroubek.

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, škoda je 42 milionů

Pro přepravu vyrobených aut využívá automobilka silniční i železniční dopravu. „Záleží to na sezonnosti a zemích, kam míří, je to zhruba půl na půl, ale roli hraje celá řada faktorů,“ doplnil Paroubek.

Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený je provoz na Kutnou Horu a na Velký Osek. Cestující mohou využít náhradní autobusy. Podle webu Českých drah potrvá omezení do páteční půlnoci.

