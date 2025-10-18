Provoz vlaků z Kolína do Oseka je po nehodě obnoven, škoda přesahuje 40 milionů

Po nehodě byla poškozená část nástupiště, výhybky a kolejiště. V sobotu na místě ještě od rána pracovala takzvaná podbíječka, která kolej a nástupiště opravovala. „V úseku Velim - Kolín - Kutná Hora se jezdí jen se závislou trakcí (motorové vlaky) s omezením rychlosti,“ uvedl Kavka.
Dva vozy nákladního vlaku vykolejily u čtvrtého nástupiště kolínského nádraží ve středu brzy ráno, událost se obešla bez zranění. Jeden z vagonů převážel osobní auta.
Po nehodě vlaku jsou v Kolíně poškozené i výhybky, provoz zatím bude s omezením
Příčiny vykolejení zjišťovali inspektoři Drážní inspekce. Předběžnou škodu na vlaku, autech a trati vyčíslili zhruba na 42 milionů korun.
Následky nehody začali hasiči odstraňovat ve středu kolem 13:00, automobily z poškozeného vlaku museli postupně odstraňovat pomocí vyprošťovacího automobilu. Ve čtvrtek večer dokončili odstraňování poškozených vagonů.
Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený byl provoz na Kutnou Horu a na Velký Osek. Po dobu výluky vozily cestující náhradní autobusy.