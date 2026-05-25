Kolín získá od dalších developerů investiční příspěvky za víc než 14 mil. Kč

Kolín získá díky investičním příspěvkům od dalších developerů přes 14 milionů korun na rozvoj infrastruktury. Kolínští zastupitelé dnes schválili tři smlouvy o územním rozvoji, které zahrnují smlouvy o spolupráci a poskytnutí příspěvku. Předcházelo tomu odsouhlasení úprav zásad spolupráce s investory zavedených v roce 2022. Nově se pro výpočet příspěvku použije užitná podlažní plocha, dosud to byla hrubá podlažní plocha.
Systém výpočtu je nyní podle města transparentnější. "Byty jsou podle užitkové plochy pronajímány, jsou prodávány a celý tento výpočet je daleko průhlednější," řekl zastupitelům vedoucí odboru investic Miroslav Káninský.
Starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín) připomněl, že příspěvky nejsou povinné. "Výhoda pro město, pokud developer je solidní a chce přispět, tak je i v tom, že se potom drží a musí se držet zásad pro spolupráci," řekl Kašpar.
Zastupitelé podle upravených zásad schválili smlouvy pro projekty Rezidence U Císařských kůlen, kde se počítá se dvěma bytovými domy, Rezidence Říční se záměrem stavby osmi bytových domů na Zálabí a pro Polyfunkční dům - Rezidence Hradební.
Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury schválili kolínští zastupitelé v roce 2022. Od té doby uzavřelo město dvě smlouvy, a to se společností CPI, která plánuje dostavbu obchodního centra Futurum, a se společností VPP Beta, která stojí za výstavbou bytového komplexu Cihlářka.
Městu mají příspěvky pomoci zaplatit zejména rozšiřování infrastruktury, která je kvůli nové výstavbě nezbytná, například nová místa ve školách a školkách, kanalizaci nebo chodníky. Zásady mají zároveň sladit postup přípravy investičních záměrů mezi městem a investory.