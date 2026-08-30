Kolín zmodernizuje semafory na dalších křižovatkách v Jaselské a Pražské ulici

Kolín chystá modernizaci semaforů na dalších třech křižovatkách a jednom přechodu v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu, čímž mají přispět k větší plynulosti dopravy. Budou také technicky připravena na budoucí upřednostnění vozidel integrovaného záchranného systému (IZS) a městské hromadné dopravy. Město vyhlásilo veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou 21,3 milionu korun bez DPH, nabídky očekává do 16. září. Novinářům to řekl kolínský místostarosta Roman Šulc (Změna pro Kolín).
Zakázka se týká křižovatek u Tesca, u Modrého bodu a na Bezovce a přechodu pro chodce v Bezručově ulici. "Všechny tyto křižovatky by měly být rekonstruované, osazené novou technologií semaforů a zároveň propojené do dynamického řízení," řekl Šulc. Zařízení budou podle něj na preferenci vozidel IZS a hromadné dopravy připravena, její zprovoznění ale není součástí této zakázky.
Podle Šulce jde o nejstarší světelně řízené křižovatky ve městě. Kvůli jejich stáří bude součástí modernizace také celková výměna kabeláže. Obnova každého ze čtyř míst by měla trvat čtyři týdny.
Zakázka zahrnuje dodávku semaforů, elektromontážní práce, úpravy svislého a vodorovného dopravního značení, případné stavební úpravy a záruční servis.
Obdobný systém město zavedlo na konci roku 2024 na silnici mezi obchodním centrem Futurum a Zálabím. Technologii dostaly tři křižovatky, které jsou spolu s přechodem před 6. základní školou propojené do jednoho systému. Semafory reagují na hustotu provozu a vytvářejí takzvanou zelenou vlnu.