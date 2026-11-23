Psychiatricko-psychologická ambulance (PPA) v Kolíně od ledna příštího roku rozšíří své služby o psychiatrickou péči pro děti mladší 16 let. Zařízení funguje od letošního dubna v městském objektu v Kutnohorské ulici. Při otevření bylo určeno pacientům od 16 let. S dětskou psychiatričkou už má uzavřenou smlouvu, lékařka má nastoupit 1. ledna. Novinářům to řekl kolínský místostarosta Roman Šulc (Změna pro Kolín).
"Počítáme i po dohodě s panem doktorem Hrčkem s dalším rozšířením celého tohoto zařízení. Oni tam mají zájem o další prostory a další dětskou psychiatričku," řekl Šulc. Podle starosty Michaela Kašpara (Změna pro Kolín) je psychiatrická péče pro mladší děti v Kolíně a okolí dlouhodobě nedostatečně dostupná.
Ambulance sídlí v městském domě v Kutnohorské ulici 21, kde jsou také prostory pro sociální služby a logopedickou ordinaci. Město plánuje v příštím roce opravu fasády objektu. Podle starosty Kašpara už radnice nechala v budově vyměnit okna a provést dílčí opravy. Nyní chce obnovit fasádu včetně přilehlých bran. Projektantská cena činí 18 milionů korun.