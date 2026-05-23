Kolínská nemocnice eviduje větší zájem lékařů, problémem zůstávají sestry

Ačkoliv je stavba pavilonu urgentního příjmu v kolínské nemocnici na samém počátku, má budoucí oddělení už primáře i vrchní sestru. Začnou mimo jiné s náborem nových zaměstnanců, kterých bude potřeba zhruba 20. Oproti předchozím letům nemocnice v současnosti registruje rostoucí zájem lékařů, přetrvává ale problém s nedostatkem sester. Nejvíce sester aktuálně chybí na interně nebo neurologii a ORL, řekl ČTK ředitel nemocnice Petr Chudomel.
"Pokud někde cítíme personální problém, tak u sester. U lékařů už to zdaleka není tak naléhavé jako před několika lety. U sester pak dominují obory, kde se kombinuje třísměnný provoz, lůžkové stanice a nároční pacienti," řekl Chudomel. Nedostatku sester tak v nemocnici čelí zejména interna, neurologie, chirurgie, ale i krční oddělení nebo urologie.
Nemocnici podle Chudomela nepomáhá ani rostoucí zájem o studium na kolínské zdravotnické škole. "Bohužel se nezvyšuje podíl sester, které by chtěly pracovat u nás, těch je minimum, a není to jen záležitost Kolína," míní Chudomel. Na vině je podle něj zejména zdlouhavý proces vzdělávání. "Jako praktické sestry si totiž ještě musí doplnit vyšší odbornou školu, což jsou další tři roky, po sedmi letech studia se odhodlání dělat náročnou práci v třísměnném provozu u lůžka u řady z nich vytratí," dodal Chudomel. Sestry tak odcházejí mimo resort, do sociálních služeb, domácí nebo paliativní péče.
Výrazně lepší je nyní podle ředitele situace s lékaři. "Primáři mě informují, že zájem nelze srovnávat s ničím v minulosti," řekl Chudomel. Stojí za tím podle něj několik faktorů, například spor kvůli přesčasům v roce 2023 vedl mimo jiné k lepším podmínkám a lepšímu odměňování. Z vysokých škol současně začali vycházet absolventi přijatí v době navýšení limitů pro počty přijímaných studentů. "Zároveň fakultní nemocnice už nejsou ochotné přijímat tolik absolventů jako dřív," dodal Chudomel.
Oblastní nemocnice Kolín je jednou z pěti nemocnic, které zřizuje Středočeský kraj. Její součástí je Nemocnice Kutná Hora a Nemocnice následné a rehabilitační péče Vojkov. V celé oblastní nemocnici, která má přes 500 akutních a přes 200 následných lůžek, pracuje přes 250 lékařů a zhruba 1000 sester.