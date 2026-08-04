Kolínská nemocnice otevřela nový sklad za 138 mil. Kč, zjednoduší zásobování

Oblastní nemocnice Kolín otevřela nový centrální sklad, který má zjednodušit zásobování zdravotnickým i nezdravotnickým materiálem a umožnit vytváření větších zásob. Nemocnice dosud dostatečné skladovací kapacity neměla. Stavba třípodlažní budovy, jejíž součástí je i archiv zdravotnické dokumentace, stála 138 milionů korun a trvala dva roky. Dotací 67 milionů korun na ni přispěl zřizovatel nemocnice, Středočeský kraj. Novinářům to dnes při slavnostním otevření skladu řekli zástupci nemocnice a kraje.
Nové skladovací kapacity mají nemocnici umožnit lépe se předzásobit. Dosavadní systém, při němž dodavatelé vozili zdravotnický materiál přímo na jednotlivá oddělení, se podle vedení nemocnice neosvědčil. Nedostatek zásob se projevil zejména při pandemii covidu-19, kdy se nemocnice nemohla nedostatkovým materiálem předzásobit.
Dodávky zdravotnického materiálu může podle předsedy představenstva nemocnice Petra Chudomela narušit i geopolitická nestabilita. "Může se stát, že pokud nemáte nějaké pohotovostní zásoby, tak byste mohli zůstat, co se materiálu týče, bezprizorní, a k tomu by dojít nemělo," řekl předseda představenstva nemocnice Petr Chudomel.
Zásobovací vozy přijíždějí k venkovní straně skladu, materiál se z něj vydává přímo do nemocničního areálu. "Velká auta, která zaváží materiálem, nebudou vjíždět do areálu," řekl Chudomel. V budově je také archiv zdravotnické dokumentace, kterou nemocnice musí u hospitalizovaných pacientů uchovávat až 40 let. Původní archiv se nacházel v pavilonu K, který stavbaři zbourali a na jehož místě stavbaři nyní budují nový urgentní příjem. Součástí objektu jsou rovněž provozní a administrativní prostory, část z nich využije nemocniční IT centrum.
Nemocnice pořizuje také nový software pro evidenci, doplňování a výdej zásob. Vedení si od něj slibuje lepší přehled o materiálu v centrálním skladu i na jednotlivých odděleních a omezení ztrát způsobených prošlou dobou použitelnosti zásob.
Nový sklad není jedinou současnou investicí do modernizace nemocničního areálu. Na místě pavilonu K, jehož bourání začalo na konci května, vznikne zhruba do dvou let třípodlažní pavilon urgentní medicíny. Jeho výstavba a vybavení mají stát přibližně 1,2 miliardy korun, součástí budou vedle urgentního příjmu pro dospělé také operační sály, laboratoře a heliport. Před dokončením je i rekonstrukce endoskopického centra.