Kolínská porodnice eviduje za první pololetí meziročně o pětinu více porodů

Navzdory celkovému poklesu porodnosti v Česku stoupl porodnici Oblastní nemocnice Kolín v letošním prvním pololetí počet porodů meziročně zhruba o pětinu. Od ledna do konce června jich bylo 547, o 91 víc než loni ve stejném období. Podle primáře gynekologicko-porodnického oddělení Aleše Tomana to může souviset i s rozšiřováním služeb reagujících na současné trendy v porodnictví, porodnice zavedla v posledním roce několik novinek.
"Je to hodně o změně přístupu v porodnictví, snažíme se ženám vyjít vstříc a přesvědčit je, že u nás najdou jednak přátelské a respektující prostředí, ale současně i vysoce odborné pracoviště - a to si myslím, že se teď trochu mění a že spousta žen si uvědomuje, že je lepší být v nemocnici, která se dokáže postarat o komplikace," řekl Toman.
Současné požadavky žen například na větší soukromí nebo kontakt s dítětem podle Tomana proměňují celý obor. Nemocnice na tyto trendy reaguje rozšiřováním služeb i zázemí. Nově najdou ženy v kolínské porodnici například bufetový koutek, mohou si zvolit porod do vody nebo takzvaný laskavý císařský řez, kdy je novorozenec bezprostředně po porodu předán matce k okamžitému kontaktu. Součástí týmu je také psycholog a fyzioterapeut. "To jsou věci, kvůli kterým byly maminky ochotné cestovat jinam. Naší ambicí je, abychom je poskytovali u nás," dodal primář.
Loni provedla kolínská porodnice 959 porodů, z toho desetkrát se narodila dvojčata, na svět tak přišlo 969 dětí. Nejvíce dětí se v posledních letech narodilo v roce 2021, a to 1387. Počty porodů v posledních letech klesaly ve všech porodnicích nemocnic zřizovaných Středočeským krajem.
Porodnice kolínské nemocnice obhájila minulý rok na dalších pět let statut perinatologického centra intermediární péče. Stará se o předčasně narozené děti a ženy s rizikem předčasného porodu. Je spádovou nemocnicí v péči o riziková těhotenství a předčasně narozené děti z Kolínska, Kutnohorska a Nymburska.
Počty porodů v porodnicích nemocnic zřizovaných Středočeským krajem v letech 2023 až 2025:
nemocnice 2023 2024 2025
Oblastní nemocnice Příbram 1004 841 776
Oblastní nemocnice Kolín 1240 985 959
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 1035 908 792
Oblastní nemocnice Kladno 731 671 661
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 715 564 540
Zdroj: Národní registr reprodukčního zdraví