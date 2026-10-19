Kolínská uskupení dnes podepsala koaliční smlouvu, starostou bude Michael Kašpar

Kolín povede další čtyři roky koalice vítězné Změny pro Kolín, Volby pro Kolín a Kolíňáků. Trojice uskupení dnes odpoledne podepsala koaliční smlouvu pro roky 2026 až 2030. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má 18 mandátů, samotná Změna pro Kolín disponuje většinou 15 hlasů. Starostou má zůstat Michael Kašpar (Změna pro Kolín), který město vede od roku 2019. Personální složení vedení města i rady zůstane beze změn. O podpisu smlouvy informoval Kašpar na facebooku.
Koalice chce pokračovat v dosavadních investicích, mimo jiné dokončit výstavbu parkovacího domu, pracovat na východním obchvatu města a investovat do infrastruktury, škol, školek a sportovních zařízení. Podrobnější priority budou součástí programového prohlášení, které chtějí koaliční partneři dokončit do konce letošního roku. Nová koaliční smlouva podle Kašpara vychází z osvědčené dohody z minulého volebního období.
V devítičlenné radě města bude mít Změna pro Kolín sedm zástupců, Volba pro Kolín a Kolíňáci po jednom. Stejné rozdělení platilo i v uplynulém volebním období. Ustavující zasedání zastupitelstva je plánováno na 2. listopadu.
Kašpar byl v sobotu zvolen senátorem za obvod Kolín. Věří, že práci na radnici dokáže skloubit se senátorským mandátem, podobně jako dosud souběžně vykonával funkce starosty a krajského náměstka. Funkce náměstka středočeské hejtmanky se vzdá, skončit by měl na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva, které se očekává v listopadu.
Změna pro Kolín zvítězila v komunálních volbách popáté za sebou. Letos získala 47,42 procenta hlasů a 15 mandátů, o jeden méně než před čtyřmi lety. Druhé ANO obsadilo šest křesel, třetí Budoucnost pro Kolín tři. Volba pro Kolín má dva zastupitele a Kolíňáci jednoho. Do zastupitelstva se dostalo pět z devíti kandidujících uskupení.
Také po komunálních volbách v roce 2022 se Změna pro Kolín rozhodla pokračovat ve spolupráci s Volbou pro Kolín a Kolíňáky. Koalice tehdy disponovala 20 hlasy. Starostou zůstal Kašpar, který město vede od roku 2019, kdy ve funkci vystřídal Víta Rakušana (STAN).