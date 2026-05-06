Kolínské Kino 99 chce v létě obměnit promítací techniku ve velkém sále

Kolínské Kino 99 se chystá pořídit novou promítací techniku do velkého sálu. Součástí zakázky je mimo jiné projekční plátno a nehořlavé maskovací opony. Město v dubnu vypsalo tendr na redigitalizaci s předpokládanými náklady 3,6 milionu korun bez DPH. Instalace je plánovaná na letošní letní prázdniny, kdy se nekonají školní představení ani projekce pro seniory, řekl ČTK ředitel kina Petr Hejcman.
Kolínské kino používá systém od společnosti Sony, jehož oficiální podpora od výrobce loni skončila, stejně jako dovoz náhradních dílů. "V České republice je se systémem Sony SXR-R320 v provozu už jen jeden multiplex a deset jednosálových či dvousálových kin. Dvousálové kino máme pouze my," uvedl Hejcman. Nový systém podle něj bude jako světelný zdroj používat laser, který je i úspornější.
Kolínské kino, které je příspěvkovou organizací města, bylo vybudováno v roce 1999. V letech 2016 a 2017 prošlo rekonstrukcí foyer a vznikla kinokavárna. Ročně odehraje okolo 400 titulů a přibližně 1350 představení. "V loňském roce to bylo 382 různých filmů, což kino řadí na třetí příčku mezi všemi kiny v Česku v počtu odehraných titulů," dodal Hejcman. Loni kino navštívilo téměř 67.300 diváků a v žebříčku návštěvnosti českých kin obsadilo čtvrté místo mezi dvousálovými kiny. Dva sály pojmou celkem 305 diváků.