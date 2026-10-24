Kolínské muzeum otevře výstavu o životě a odkazu svatého Vojtěcha

Autor: ČTK
  5:40aktualizováno  5:40
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na výstavě věnované svatému Vojtěchovi představí Regionální muzeum v Kolíně mimo jiné oltářní desku z počátku 16. století, na které je světec vyobrazen společně s Janem Husem. Návštěvníci uvidí také model sochy svatého Vojtěcha pro Karlův most od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Výstava Sv. Vojtěch – zemský patron bude slavnostně zahájena 28. října při Dni Středočeského kraje. Pro veřejnost bude přístupná od následujícího dne do 28. března příštího roku. ČTK to sdělila historička muzea Lucie Bőhmová.

"Na desce je vyobrazen mistr Jan Hus, který přisluhuje svatému Vojtěchovi při eucharistii. Jde o velmi zajímavé vyobrazení, které spojuje tradičního katolického patrona se symbolem české reformace," popsala Bőhmová oltářní desku z kostela Stětí svatého Jana Křtitele ve Vliněvsi na Mělnicku. Dílo vzniklo po roce 1510 a na výstavu ho zapůjčily Lobkowiczké sbírky ze zámku Nelahozeves.

Model Brokoffovy sochy z roku 1709 zapůjčilo Národní muzeum. Největším vystaveným předmětem bude goticko-renesanční oltářní archa z kostela svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě, kterou muzeu poskytla tamní Galerie a muzeum Vysočiny. Oltář z 20. let 16. století zachycuje vedle svatého Vojtěcha také svatého Jiří, Petra a Jana Evangelistu. Uprostřed je vyobrazena Nejsvětější Trojice podle předlohy Albrechta Dürera.

Návštěvníci uvidí také obraz svatého Vojtěcha od Františka Urbana z roku 1897, který pochází ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Kolínské muzeum je podle Bőhmové první institucí, která si dílo z galerie vypůjčila. Výstava je podle historičky výjimečná především souborem exponátů, které se podařilo zapůjčit od regionálních, krajských i státních institucí a soukromých vlastníků. V takovém složení už se je pravděpodobně nepodaří znovu představit.

Výstava přiblíží dobu života svatého Vojtěcha, jeho rodný kraj a umělecká díla s jeho vyobrazením od středověku do 20. století. Představí ho jako jednoho z českých zemských patronů a hlavního patrona pražské arcidiecéze. Vedle obrazů a sochařských děl nabídne také archeologické nálezy, numismatické předměty a staré tisky. Muzeum ji připravovalo přibližně půl roku. Nejnáročnější bylo podle Bőhmové zajistit zápůjčky od řady institucí a sestavit tematicky ucelený soubor exponátů.

Svatý Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců a podle tradice se narodil v Libici nad Cidlinou na Nymbursku. S jeho památkou jsou spojeny také Vrbčany na Kolínsku, kde se podle zpráv ze středověkých písemných pramenů uchovával jeho praporec. Vojtěch byl druhým pražským biskupem, zemřel v roce 997 při misijní cestě k pohanským Prusům. Příští rok uplyne od jeho smrti 1030 let.

Na přípravě výstavy muzeum spolupracovalo také s Polským institutem v Praze, který zajistil překlad výstavních panelů do polštiny. Součástí zahájení výstavy bude i přednáška Juliana Golaka o Mezinárodní svatovojtěšské stezce z Prahy do Gdaňsku. Muzeum chystá také komentované prohlídky, přednášky a vzdělávací programy pro školy. Projekt finančně podpořily ministerstvo kultury a Středočeský kraj.

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