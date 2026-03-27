Kolínské muzeum představí chrám sv. Bartoloměje očima fotografů i výtvarníků

Regionální muzeum v Kolíně v dubnu otevře výstavu, na níž představí chrám sv. Bartoloměje prostřednictvím víc než stovky uměleckých děl. Zhruba polovina z nich budou fotografie, mimo jiné autorů Josefa Sudka nebo Jaromíra Funkeho. K vidění ale budou i obrazy a další artefakty, například několik originálních parléřovských kružeb z oken chrámu. Výstava v Červinkovském domě nazvaná 'Chrám svatého Bartoloměje ve fotografii a ve výtvarném umění: Sudek, Funke, Parléř' potrvá od 9. dubna do 1. listopadu, řekl ČTK kurátor výstavy Miroslav Šmied.
"To nejvzácnější, co Kolín nabízí, je chrám sv. Bartoloměje a úhly pohledů a jejich četnost jsou nesmírně zajímavé. Návštěvníkům chceme jednak ukázat, že ve fondu našeho muzea je úžasná kolekce nejrůznějších znázornění chrámu, a zároveň připomenout, že všichni významní umělci, kteří se s Kolínem dostali do kontaktu, cítili potřebu se s jeho panoramatem nějak vyrovnat," řekl Šmied.
Vedle snímků dvou s Kolínem spjatých výrazných fotografů, Josefa Sudka a Jaromíra Funkeho, láká výstava i na další autory. Jako logo výstavy například muzeum vybralo snímek současného fotografa Reného Hraly. "Zaměřuje se na metafyzickou, snovou a velmi abstraktní fotografii, ale pro nás speciálně pro tuto výstavu udělal v duchu své tvorby snímek interiéru chrámu," řekl Šmied.
Na výstavě bude ke zhlédnutí i početná kolekce obrazů, například olejomaleb, grafických listů, kreseb a tisků, nebo část originálních parléřovských kružeb z oken vyjmutých z chrámu zřejmě za architekta Josefa Mockera. "Byly nahrazeny kopiemi, originály byly vyváženy na břeh Labe pro zpevnění, část se podařilo najít a zachránit pro muzejní sbírky a několik jich nyní vystavíme," řekl Šmied. Část děl se podle něj podařilo vypůjčit z dalších míst. "Například návrhy vitrají do oken chrámu, část z nich byla realizována okolo roku 1900, další pochází z 19. století a pak hlavně nové instalace ze 60. let," řekl Šmied. Návrhy se podle něj dochovaly jako takzvané kresebné kartony, dodnes jsou uložené v pražské dílně uměleckého sklenářství Jiřička - Coufal, která je vyráběla. Kartony podobně jako množství dalších předmětů chystané výstavy dosud nebyly vystaveny. Řada zápůjček je z Římskokatolické farnosti Kolín.
Výstava by podle Šmieda měla návštěvníky inspirovat i k návštěvě chrámu situovaného naproti Červinkovskému domu.