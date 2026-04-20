Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila

Autor: ČTK, iDNES.cz
  20:52aktualizováno  20:59
Místopisná komise rady Prahy doporučila vedení města pojmenování stanic budované linky metra D. Oproti pracovním názvům se má změnit mimo jiné Olbrachtova, což dříve navrhli bývalý náměstek města pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) nebo starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). Komise pro ni doporučila pojmenování Ryšánka.
Vizualizace plánované stanice metra Pankrác na trase D

Vizualizace plánované stanice metra Pankrác na trase D | foto: Metroprojekt

V pondělí to řekl člen komise a radní Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO). O místních názvech v metropoli rozhoduje rada města s přihlédnutím k doporučením místopisné komise.

Oproti dosud pracovně používaným názvům se má podle doporučení komise změnit stanice Náměstí Bratří Synků na Nusle, Olbrachtova na Ryšánku, Nové Dvory na Tempo a Písnice na Sídliště Písnice. Názvy Libuš, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Pankrác a Náměstí Míru mají zůstat. Konečná stanice nové linky na jihu města je nyní označována jako Depo Písnice, komise zatím podle Hrdinky o doporučení pro její pojmenování zatím nerozhodla.

Nad názvy stanic se podle Hrdinky na březnovém jednání komise vedla poměrně obsáhlá diskuse, ale nakonec členové dospěli ke konsenzu a výsledek schválili poměrně velkou většinou.

„Komise dlouhodobě dává přednost místopisným pojmenováním,“ řekl politik. Nyní bude podle něj záležet na náměstku primátora Jaromíru Beránkovi (Piráti), kdy tisk s doporučeními předloží k hlasování radním města.

Diskuse ohledně pojmenování stanic nové linky se v minulosti týkala především Olbrachtovy. Kritikům se nelíbilo, že měla nést název po novináři a spisovateli Ivanu Olbrachtovi (vlastním jménem Kamilu Zemanovi), který byl komunistou a po druhé světové válce se aktivně účastnil nástupu komunistické strany k moci.

Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv. Návrhy nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím vedením je postoupen magistrátní místopisné komisi. Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní. Pojmenování veřejných prostranství nesmí být podle zákona po nikom žijícím.

Metro D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. V roce 2022 začala stavba první části linky mezi Pankrácí a stanicí dosud nazývanou Olbrachtova. Výstavba druhého úseku na Nové Dvory nabrala výrazné zpoždění kvůli procesním napadáním vypsaného tendru. Dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu začátkem letošního dubna, stavba má začít v nejbližších týdnech.

Následovat budou úseky z Nových Dvorů do Písnice a z Pankráce na náměstí Míru. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, aktuální harmonogram mluví o roku 2032. Výhledově město plánuje prodloužení linky až na náměstí Republiky.

Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech

Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila

Vizualizace plánované stanice metra Pankrác na trase D

Místopisná komise rady Prahy doporučila vedení města pojmenování stanic budované linky metra D. Oproti pracovním názvům se má změnit mimo jiné Olbrachtova, což dříve navrhli bývalý náměstek města pro...

20. dubna 2026  20:52,  aktualizováno  20:59

