Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila

V pondělí to řekl člen komise a radní Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO). O místních názvech v metropoli rozhoduje rada města s přihlédnutím k doporučením místopisné komise.
Oproti dosud pracovně používaným názvům se má podle doporučení komise změnit stanice Náměstí Bratří Synků na Nusle, Olbrachtova na Ryšánku, Nové Dvory na Tempo a Písnice na Sídliště Písnice. Názvy Libuš, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Pankrác a Náměstí Míru mají zůstat. Konečná stanice nové linky na jihu města je nyní označována jako Depo Písnice, komise zatím podle Hrdinky o doporučení pro její pojmenování zatím nerozhodla.
Nad názvy stanic se podle Hrdinky na březnovém jednání komise vedla poměrně obsáhlá diskuse, ale nakonec členové dospěli ke konsenzu a výsledek schválili poměrně velkou většinou.
„Komise dlouhodobě dává přednost místopisným pojmenováním,“ řekl politik. Nyní bude podle něj záležet na náměstku primátora Jaromíru Beránkovi (Piráti), kdy tisk s doporučeními předloží k hlasování radním města.
Kvůli nedostavěnému metru D přichází Praha o miliardy, shodují se politici
Diskuse ohledně pojmenování stanic nové linky se v minulosti týkala především Olbrachtovy. Kritikům se nelíbilo, že měla nést název po novináři a spisovateli Ivanu Olbrachtovi (vlastním jménem Kamilu Zemanovi), který byl komunistou a po druhé světové válce se aktivně účastnil nástupu komunistické strany k moci.
Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv. Návrhy nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím vedením je postoupen magistrátní místopisné komisi. Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní. Pojmenování veřejných prostranství nesmí být podle zákona po nikom žijícím.
Soud zrušil předběžný zákaz smlouvy na další část metra D
Metro D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. V roce 2022 začala stavba první části linky mezi Pankrácí a stanicí dosud nazývanou Olbrachtova. Výstavba druhého úseku na Nové Dvory nabrala výrazné zpoždění kvůli procesním napadáním vypsaného tendru. Dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu začátkem letošního dubna, stavba má začít v nejbližších týdnech.
Následovat budou úseky z Nových Dvorů do Písnice a z Pankráce na náměstí Míru. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, aktuální harmonogram mluví o roku 2032. Výhledově město plánuje prodloužení linky až na náměstí Republiky.