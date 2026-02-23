Stavba je podle schváleného dokumentu zakonzervovaná v nedokončeném stavu a stále v majetku stavební firmy Skanska.
„Jedná se o dva samostatně stojící mosty, pro každý směr. Dokončení mostu je nutné pro napojení ulice Komořanská na Pražský okruh ve směru do centra,“ uvádí materiál.
Město v místě plánuje okružní křižovatku, jejíž součástí budou nájezdy na okruh. „Uleví Pražanům i dojíždějícím od nutné zajížďky přes Barrandovský most,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).
Křižovatku podle schváleného dokumentu doplní dvojice autobusových zastávek a společná stezka pro pěší a cyklisty propojující okružní křižovatku s jižní částí Komořan.
Beránek dodal, že město má na plánované napojení zajištěno 245 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), což by mělo pokrýt většinu nákladů. Magistrát má podle náměstka již z větší části zpracovanou projektovou dokumentaci, termín zahájení prací však zatím jasný není.
Záměr byl v minulosti spojen i se zvažovanou stavbou čtyřproudého napojení okruhu v Komořanech na Modřany, návrh však dlouhodobě kritizují místní obyvatelé, podle nichž by přivedl do obydlené oblasti více aut.
Beránek uvedl, že pondělní rozhodnutí se tohoto plánu netýká. „O tom jsme dnes nerozhodovali a ani v nejbližší době by takové rozhodnutí padnout nemělo,“ řekl.
Případná stavba by podle něj vyžadovala řadu dalších investic, například přeložku železnice nebo nové řešení pobřežní cyklotrasy A2.