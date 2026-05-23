Špína na odboj i facky při výslechu. Jak komunisté v roce 1946 rozjeli kampaň

Jan Bohata
  11:02aktualizováno  11:02
Sledovat Metro na Googlu
Vybičovaná kampaň okořeněná demagogií, polopravdami a „podpásovkami“ předchází každé volby. Některé z těchto atributů možná budou doprovázet letošní podzimní, komunální volby. Mimořádné věci se však děly před květnovými volbami 1946.
Fotogalerie3

Václav Kopecký na mítinku v České Lípě (květen 1946) | foto: ČTK

V dubnu před 80 lety kampaň gradovala v režii komunisty ovládaného ministerstva informací setkáním s žurnalisty. Několik hodin se zde valila špína na demokratický odboj. Vypovídají o tom také neznámé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS).

Volby 1946

  • 11 let – po takto dlouhé pauze od posledních voleb šli lidé v neděli 26. května1946 k parlamentním volbám. Kandidátní listiny byly přísně vázané, voliči tedy nemohli přidělovat kandidátům preferenční hlasy.
  • 36 procent – s tímto podílem platných hlasů v Praze zvítězili komunisté. Národní socialisté inkasovali 33,3 procenta, lidovci 15,9 a sociální demokraté 14,5. Podíl prázdných lístků dosáhl 0,3 procenta.

Gestapismus? Jen fackujeme. I tato informace poněkud zarazila žurnalisty, především z nekomunistických listů, kteří v pondělí 8. dubna 1946 dorazili na tiskový odbor ministerstva informací.

Byl to úřad ovládaný kovaným stalinistou Václavem Kopeckým, jenž hosty pozval na konferenci zpravodajskopolitických redaktorů.

Nešlo však, jak se ukázalo, o klasickou tiskovku ani o zakládání profesního sdružení.

Za řečnickým stolem čekal štábní kapitán Bedřich Pokorný, tehdy přednosta Odboru Z, politického zpravodajství ministerstva vnitra. Předválečný důstojník s pochybnou okupační minulostí, nyní aktivní exponent KSČ. Tři hodiny řečnil.

Bití a zrádní inteligenti

„Množství zasloužilých ilegálních pracovníků, kteří se dnes chlubí medailemi za zásluhy, půjde za mříže,“ hřímal Pokorný. Věrní služebníci gestapa se podle něj nejvíce rekrutovali z řad inteligence a lidí zámožných, kteří se báli nejen o život, ale také o majetky.

„V komunistickém ilegálním hnutí to ale bylo dočista jiné. Lze říci, že komunistické podzemí pracovalo celou válku, aniž se o tom gestapo něco podstatného dozvědělo,“ sdělil přednosta Odboru Z.

K dispozici prý měl sto vagonů gestapáckých archivů a nově též kartotéku 40 tisíc českých udavačů gestapa. „Máme v ruce takový materiál, že mě zachvacuje děs a hrůza o mravním rozvratu národa. Až se to veřejnost dozví, otřese to národem,“ bouřil.

OBRAZEM: Dovolená za socíku. Jak vypadalo léto na plážích v ČSSR

Nechyběla ani osobitá reakce na předchozí snahu komunistů kompromitovat předáka demokratického odboje a sekretáře národněsocialistické strany Vladimíra Krajiny. Pokorný a spol. proti němu na přelomu let 1945/1946 použili zfalšované protokoly s výpověďmi K. H. Franka.

Intriku ale zmařili vyšetřovatelé, které komunisté neovládali, především rada František Čmolík. Ten obratem varoval Krajinu a další nekomunistické politiky.

„Pan Čmolík stál pět a půl roku ve službách gestapa,“ tvrdil Pokorný. Zpráva o akci ministerstva informací z dubna 1946, vypracovaná pro některé národněsocialistické politiky, uvádí, že se žurnalistům tehdy poprvé sérií otázek podařilo zastavit rozjetého Pokorného.

„Nezjistil jsem na něj z okupace nic závadného. Ale to víte, takový pan Čmolík se teď bude hledět zachránit všemi způsoby,“ reagoval na nepříjemné otázky Pokorný.

Třicet historiků, patnáct let, 266 příběhů. Vyšla kniha o popravách za komunismu

Vzápětí následovaly další zvídavé dotazy. Hlavně se týkající užívání násilí, obzvláště některými policisty, v případech retribučních obviněných. „U nás se nanejvýš užívá výslechů prvního stupně, což je nějaká ta facka,“ glosoval Pokorný. Zároveň ujistil, že toto zacházení bývá lidsky pochopitelné při vyřizování záští vůči kolaborantům a gestapákům.

A přidal hrozbu na závěr. „Byl jsem obviněn v jednom politickém případě, který je pro náš veřejný život velmi významný, že jsem nepostupoval správně. Mám svědomí čisté. Takový případ neuzraje hned, ale za dva tři roky,“ dodal.

Výhrůžný vzkaz

Dešifrovat Pokorného vystoupení nebylo komplikované. „Celá věc byla režírována předem mezi KSČ a Pokorným. A to tehdy, když národněsocialističtí ministři přednesli ve vládě žalobu proti Pokornému. Ten jasně akcentoval některé její pasáže tak, aby byly vyřízeny národněsocialistickým ministrům,“ analyzoval žurnalista Václav Chlad.

Komunisté se podle něj snažili diskreditovat nejen demokratický odboj, ale i londýnskou exilovou vládu. „K tomu si stačí přečíst řeč Rudolfa Slánského na sjezdu KSČ. Z řeči Pokorného je jasné, že celé ministerstvo vnitra slouží tomuto účelu,“ dodal Chlad.

Deset mýtů a polopravd o životě v socialistickém Československu

Pokorný se nemýlil, případ nepohodlného Vladimíra Krajiny dozrál za dva roky. Po únoru 1948 demokratický politik a přírodovědec unikl do exilu. V nepřítomnosti mu soud vyměřil 25 let. František Čmolík si vyslechl trest 10 let za zradu.

Potrestáni byli také policisté, kteří přišli do styku s německými archivy a vyšetřovali velké okupační kauzy. Například komisař Rudolf Hrbek, v letech 1945–1947 působící ve Wiesbadenu na Ústředně pro stíhání válečných zločinců, dostal doživotí. Ještě v roce 1960 si trest odpykával v Jáchymově.

Útěkem do amerického pásma Německa se zachránili komisaři Oldřich Diviš a Jaroslav Ženatý.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Karviná umístí na příjezdu do města obří mravence, mají symbolizovat pracovitost

ilustrační snímek

Kruhový objezd na příjezdu do Karviné ve směru z Českého Těšína budou od příštího týdne zdobit obří mravenci. Autorem uměleckého díla z cortenové oceli je...

23. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

V zámeckém parku v Buchlovicích se příští týden sejdou sekáči trávy

ilustrační snímek

V zámeckém parku v Buchlovicích na Uherskohradišťsku se v neděli 31. května po roce opět sejdou folklorní pěvecké soubory. Lidoví zpěváci a zpěvačky v krojích...

23. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Na hlavním železničním koridoru u Ostravy vykolejily dva nákladní vagony, zastavily provoz

Na železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je od dopoledne zastaven...

Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění,...

23. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Špína na odboj i facky při výslechu. Jak komunisté v roce 1946 rozjeli kampaň

Václav Kopecký na mítinku v České Lípě (květen 1946)

Vybičovaná kampaň okořeněná demagogií, polopravdami a „podpásovkami“ předchází každé volby. Některé z těchto atributů možná budou doprovázet letošní podzimní, komunální volby. Mimořádné věci se však...

23. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Venkovní plovárny se připravují na sezonu. V Kaplici plánují nový bazén

Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že...

Teploty vzduchu vyskočily a mohou lákat ke koupání, ale venkovní plovárny zatím zůstávají zavřené. Výjimkou je areál U Václava v Písku. Provozovatelé je připravují na blížící se začátek sezony a...

23. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Výr letos znovu vyplenil jedno z hnízd sokolů v Moravském krasu

ilustrační snímek

Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos opět vyplenil výr velký. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla, stejně...

23. května 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Obce v okolí Dukovan mění územní plány, i kvůli omezení ubytoven

ilustrační snímek

Obce v okolí Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku mění územní plány. Chtějí zastavit možnost budování nových ubytoven. Obávají se hlavně o bezpečnost v...

23. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

MS v hokeji 2026: Češi narazí na šampionátu neporažené Slovensko, ve hře jsou důležité body

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

České hokejisty čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku jeden z klíčových duelů základní skupiny. Ve fribourgské BCF Areně vyzvou dosud neporažené Slovensko a ve hře budou mimořádně důležité body...

23. května 2026  10:14

9. den na MS v hokeji 2026: Česko čeká derby se Slovenskem, v plánu je i severský souboj

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Sobota 23. května nabídne na MS v hokeji 2026 další atraktivní program základních skupin. Největší pozornost českých fanoušků bude směřovat k derby se Slovenskem. Přinášíme kompletní program dne,...

23. května 2026  10:13

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

23. května 2026  10:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

23. května 2026  10:07

Rádiem řízený kolos hloubí v Pardubicích dno Labe, buduje ochranné stání pro lodě

Zatímco obsluha s dálkovým ovládáním sedí na břehu, buldozer cestuje po dně...

Po dně koryta Labe u pardubického zdymadla se v těchto dnech pohybuje čtyřicetitunový kolos. Speciální podvodní buldozer zde začal budovat nové ochranné stání pro lodě. Investice Ředitelství vodních...

23. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.