Konec omezení. Na Kbelskou se po rekonstrukci vrátila auta, o dva dny dřív

Autor: bur
  15:42aktualizováno  16:26
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Kbelská ulice na severovýchodě Prahy je po generální rekonstrukci. Plánovaných 45 dní oprav se podařilo o dva dny zkrátit, auta se do druhého opraveného pásu vrátila ve čtvrtek kolem půl páté odpoledne. Celá oprava přijde na zhruba 600 milionů korun.

Je to dobrá zpráva pro všechny řidiče, které víc než měsíc a půl trápily uzavřené nájezdy a objížďky na této důležité komunikaci. Technická správa komunikací ale zvládla veškeré opravy s předstihem.

Symbolické zprovoznění i druhého z opravených pásů Kbelské ulice v Praze. (13. srpna 2026)
První auta projíždějí po zrekonstruovaném druhém pásu Kbelské ulice v Praze. (13. srpna 2026)
Kbelská ulice po rekonstrukci (13. srpna 2026)
Kbelská ulice po rekonstrukci (13. srpna 2026)
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Přestože se opravená Kbelská měla otevírat postupně od 18. hodiny směrem k půlnoci, zástupci města a zhotovitelů první fázi zprovoznili už krátce po tiskovém brífinku. Nejprve projela technická četa značkařů, poté se na opravenou silnici vydala první auta. Jako vůbec první to bylo několik kamionů.

Plné zprovoznění se dá nicméně očekávat kolem půlnoci ze čtvrtka na pátek.

Dobrá zpráva pro řidiče. Auta se na zrekonstruovanou Kbelskou vrátí dřív

Kompletní rekonstrukce klíčové spojnice se uskutečnila ve dvou etapách bez jakýchkoliv provozních či technologických komplikací. V rámci každé z etap se celoplošně odfrézovalo stávající asfaltové souvrství o tloušťce 20–24 centimetrů a znovu položilo přibližně 45 tisíc tun nových vysoce odolných asfaltových směsí.

Souběžně proběhla celoplošná úprava a výměna svodidel v celém 3,9 km dlouhém úseku, sanace podkladu s vyztužením geomřížemi, výměna některých uličních vpustí a osazení těžkých kanalizačních poklopů třídy F900, které unesou až 90tunovou zátěž.

První auta projíždějí po zrekonstruovaném druhém pásu Kbelské ulice v Praze. (13. srpna 2026)

Kbelská ulice po rekonstrukci (13. srpna 2026)

„Velká čest tu stát nikoliv po 100 dnech (úplně první odhad délky rekonstrukce, pozn. red.), ale 43 dnech. Máme sluníčko, dobrou náladu, všechno jsme přečkali,“ řekl při stříhání pásky náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

„Děkuji všem, že přiložili ruku k dílu, poděkování patří řidičům a občanům, kteří jí byli dotčení. Věřím, že tu Kbelská bude další roky. Když příště budeme příště obnovovat podobné ulice, tak všude budeme uplatňovat zkušenosti právě z Kbelské,“ dodal.

Celebrity kanály. Na Kbelské jich opraví přes 150, osazují je nejodolnějšími poklopy

S dokončením stavebních prací na Kbelské se během několika dní zruší všechna přidružená dopravní opatření zavedená k zajištění plynulosti veřejné dopravy na objízdných trasách v okolních městských částech.

Časosběrné video z rekontrukce Kbelské ulice v Praze:

Odstraněny budou vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy MHD v ulicích Prosecká, Vysočanská, Čimická či Ďáblická a upravená světelná signalizační zařízení se navrátí do standardního režimu řízení provozu, zmizí i provizorní okružní křižovatka Budovatelská a všude, kde byly zrušeny se vrátí dělící ostrůvky.

Finální etapa na podzim bude kratší

Během rekonstrukce se povedlo nejen zkrátit harmonogram prací o dva dny, dělníci zároveň v předstihu opravili i uzavřené rampy.

„Je mou velkou radostí, že se nám podařilo zkrátit termín a držet harmonogram, i finanční,“ dodal generální ředitel TSK Filip Hájek.

Řekl, že dělníci zároveň pracovali v místech, která byla určená pro rekonstrukci v podzimním termínu. „Tím jsme výrazně zkrátili podzimní finální etapu a snížíme dopravní omezení v dopravně silnějších měsících,“ dodal Hájek.

Končí úprava autobusových linek

Končí také úprava autobusových linek v souvislosti s rekonstrukcí ulice. Na Kbelskou se v sobotu vrátí jejich provoz v plném rozsahu s jednou výjimkou.

Linky 159, 186, 201, 209, 302, 413 a 953, které rekonstrukce této dopravní tepny odkázala na výlukové trasy, se vrátí do svých podob ze začátku léta.

V rámci optimalizace provozu za účelem eliminace přenášení zpoždění dojde ke zkrácení linky 110 do trasy Třeboradický hřbitov - Hloubětín a v trase Bazén Hloubětín - Dolní Počernice ji nahradí autobusová linka 206.

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