Koněpruské jeskyně ožijí strašidly při oslavě Halloweenu a Dušiček

Krápníkové podzemí Koněpruských jeskyní na Berounsku ovládnou od středy 28. října do neděle 1. listopadu strašidla a další tajemné bytosti. Netradiční prohlídky pořádané při příležitosti svátku Halloweenu a Dušiček zavedou návštěvníky do říše pohádek, legend a mystických příběhů, informoval dnes ČTK mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš.
"Nejde o klasický návštěvnický okruh. Na příchozí čekají netradiční prohlídky inspirované pohádkami, legendami a příběhy. Potkají nejrůznější tajemné postavy spjaté nejen s Koněpruskými jeskyněmi a mohou se těšit i na další překvapení. Uvítáme všechny malé i velké odvážlivce, kteří si troufnou projít strašidelným podzemím," uvedla vedoucí jeskyní Michaela Nedvědová.
Prohlídka není vhodná pro děti do tří let, rodiče by měli zvážit, jak moc se jejich dítě bojí. Vstupenky je třeba zakoupit předem na webu konepruske.caves.cz, na místě budou k získání jen v případě volné kapacity.
Koněpruské jeskyně jsou sedm kilometrů jižně od Berouna v chráněné krajinné oblasti Český kras. Vznikly v devonských vápencích starých až 410 milionů let. S celkovou délkou 2050 metrů a výškovým rozpětím přes 70 metrů jsou největším jeskynním systémem Čech. Mají bohatou krápníkovou výzdobu a mimořádně paleontologicky a archeologicky významné sedimentární výplně. Ve svrchním patře byla v 15. století tajná penězokazecká dílna. Jeskyně byly objeveny v roce 1950, pro veřejnost se otevřely o devět let později. Ročně je navštíví zhruba 80.000 lidí.