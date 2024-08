Praha ukázala, jak by Modřanům slušel výtoňský most. Může spojit oblíbené cyklotrasy

Jelikož je historická nýtovaná konstrukce mostu z přelomu 19. a 20. století památkově chráněná, Správa železnic (SŽ) ji bude muset v každém případě zachovat. Proto vznikl plán na její přesun tak, aby mohla nadále sloužit při nižším zatížení. Institut plánování a rozvoje (IPR) na základě pověření vedení hlavního města prověřil celkem deset lokalit, z nichž jako nejvhodnější doporučil umístění lávky u chuchelského dostihového závodiště.

Přibližně zde by mohl být umístěn výtoňský most, pokud dojde k jeho přesunutí. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Radní v pondělí schválili umístění lávky v městskými plánovači doporučené lokalitě v případě, že nebude možné a účelné zachovat historickou konstrukci železničního mostu ve stávající poloze. Správa železnic si již podle dokumentu nechala zpracovat navazující technickou studii lokalit nad a pod modřanským jezem, ze kterého vyšlo lépe místo více po proudu.

„Je to v místě stávajícího přívozu, který je velmi atraktivní a užívaný, takže víme, že o pěší propojení v této lokalitě určitě je zájem,“ řekl primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle něj by Praha navíc získala potřebné přemostění mezi dvěma nejvýznamnějšími cyklotrasami podél Vltavy. „Zájem o propojení je totiž veliký, jak dokazuje obliba přívozu P4. Nové cyklopropojení by tak výrazně pomohlo především přetížené trase mezi Braníkem a Modřany,“ uvedl.

Náměstek zároveň upozornil, že přesun mostu by byl velmi náročný. „Konstrukce by se musela převážet po řece po pontonech. V místě Barrandovského a Dvoreckého mostu by dokonce musela být přemisťována pod hladinou,“ vysvětlil.

Záleží i na památkářích a postoji UNESCO, upozornil Pospíšil

Další náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09) dodal, že vedení města bere pondělní usnesení jako hypotetickou možnost v případě, že se SŽ rozhodne nynější konstrukci odstranit.

Pospíšil dodal, že bude záležet také na postoji památkářů a organizace UNESCO a podle názoru klubu Spolu by měl náklady na případný přesun nést stát. Ředitel úseku SŽ pro modernizace drah Pavel Paidar uvedl, že jsou „připraveni zajistit jak přesun té konstrukce, tak vybudování nových pilířů.“ Dodal, že následně je organizace připravena most předat do správy Prahy.

Město je v případě, že padne rozhodnutí most přesunout, připraveno úzce spolupracovat se Správou železnic zejména v přípravě návazností na pěší a cyklistické trasy a vytvoření přístupů na lávku.

Městská Technická správa komunikací (TSK) pak podle pondělního usnesení města požaduje uvedení konstrukce do adekvátního technického stavu včetně protikorozní ochrany. „V případě, že se nepovede provést plnohodnotnou protikorozní ochranu, je potřeba se připravit na výrazně zvýšené náklady na údržbu konstrukce,“ píše se v dokumentu.

Nový most má odpůrce

Správa železnic aktuálně hledá projektanty nového mostu. Práce správa plánuje na roky 2027 až 2029 a náklady odhaduje na 3,4 miliardy korun. Plán konstrukci nahradit dlouhodobě kritizují památkáři, spolek Nebourat nebo Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS).

Pražské zastupitelstvo loni schválilo usnesení, podle kterého hlavní město požaduje zachování mostu ve stávající podobě a doplnění třetí koleje. Opoziční Praha Sobě vedení magistrátu kritizuje za to, že tento postoj nedostatečně vymáhá. Usnesení proti záměru si schválily i radnice Prahy 2 a Prahy 5.

Na železniční most na Výtoni poprvé vyjely vlaky 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil most, který se klene přes Vltavu dosud. Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v pražské památkové rezervaci. Nyní může po mostu kvůli špatnému stavu v jeden moment projíždět jedna vlaková souprava za snížené rychlosti maximálně 20 kilometrů v hodině.