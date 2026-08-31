Kontrola věznice Jiřice odhalila pochybení jednotlivců, ne systémové chyby

Komplexní kontrola ve věznici Jiřice na Nymbursku po květnovém útěku vězně zjistila závažná pochybení konkrétních lidí. Podle Vězeňské služby nešlo o systémové selhání. Nedostatky se týkaly zejména každodenního výkonu služby a průběžné kontrolní činnosti, informovala dnes ČTK mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová. Případem se nadále zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která prověřuje dvě osoby.
Z Věznice Jiřice utekl 1. května jednadvacetiletý vězeň odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost, policie jej o dva dny později dopadla v Olomouci. Ředitel věznice Zdeněk Herman byl následně postaven mimo službu, věznici nyní vede Vladan Havránek. Vězeňská služba zatím nesdělila, zda a kdy se Herman do služby vrátí.
Útěk se odehrál při údržbě ve střeženém pásmu, kdy nebyly aktivní všechny technické zabezpečovací prvky. Odsouzený proto podle vězeňské služby nemusel překonat standardní víceliniové zabezpečení věznice, ale pouze jedno oplocení.
Komplexní kontrolu nařídil generální ředitel vězeňské služby po dohodě s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem (za ANO). Zaměřila se na vnitřní a vnější bezpečnost, výkon trestu, ekonomiku, logistiku, požární ochranu a bezpečnost práce.
"Zjištěná pochybení nebyla důsledkem chybného nastavení systému, ale především nedůsledného dodržování existujících pravidel a neplnění stanovených povinností konkrétními odpovědnými osobami. Zjištěné nedostatky měly rozdílný charakter a závažnost. Kontrola odhalila zejména pochybení při každodenním výkonu služby a nedostatky v průběžné kontrolní činnosti," uvedla mluvčí.
Za konkrétní selhání podle ní byla a nadále je vyvozována odpovědnost. Zástupce ředitele věznice a vedoucí oddělení odpovědný za vnější bezpečnost a kontrolní činnost podle nynějšího vyjádření v průběhu šetření na vlastní žádost ukončili služební poměr. Jejich odchod oznámil ministr krátce po útěku vězně.
Tejc se Hermana po útěku odsouzeného zastal. Uvedl, že se ve věznici podle jeho názoru předchozích 20 let nedělalo vše potřebné, zatímco Herman, který zařízení vede od února 2024, provedl řadu opatření ke zvýšení bezpečnosti.
Na základě výsledků kontroly přijala vězeňská služba opatření zaměřená na důslednější plnění pravidel, předávání informací a posílení kontrolní činnosti. Podrobnosti k jednání dvou příslušníků prověřovaných GIBS nechce zveřejnit s odkazem na pokračující řízení.