Kontrolní rozbor v Postřižíně už limit splnil,voda u Odoleny Vody dál není pitná

Autor: ČTK
  15:51aktualizováno  15:51
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kontrolní rozbor vody v Postřižíně v Datlové ulici, kde předchozí odběr ukázal téměř trojnásobek povoleného množství olova, už hygienický limit splnil. Laboratoř nově zpracovala 130 vzorků vody v souvislosti s kontaminací v oblasti Odolena Voda a žádný z nich podle vodáren limit nepřekročil, vyplývá z výsledků zveřejněných dnes ve 13:10. Voda ale nadále není pitná a všechna dosavadní opatření zůstávají v platnosti. ČTK to dnes řekla mluvčí Středočeských vodáren Andrea Rabasová. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15.000 obyvateli platí od minulého čtvrtka.

"Platí naprosto stejná opatření i pro dnešní den, ve všech úkonech pokračujeme, zaměstnanci znovu objíždějí části distribuční sítě a odpouštějí vodu," řekla Rabasová. Vodárny podle ní chtějí mít před tím, než označí vodu za pitnou, jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. Na dotaz ČTK, zda by mohli vodu za pitnou prohlásit ještě dnes nebo v pátek, Rabasová odpověděla, že dnes určitě ne. Vývoj v pátek podle ní nyní nelze předjímat. Jestli budou další výsledky rozborů zveřejněny ještě dnes, nevěděla.

V kontrolním vzorku odebraném ve středu ve 13:00 v Datlové ulici v Postřižíně laboratoř naměřila méně než jeden mikrogram olova na litr. V úterním odběru z této ulice přitom bylo 28,9 mikrogramu na litr, tedy téměř trojnásobek hygienického limitu, který je deset mikrogramů. Vodárny místo ve středu znovu proplachovaly. Z nově zveřejněných výsledků byla nejvyšší hodnota 5,8 mikrogramu olova na litr v Buštěhradu, následovalo 5,6 mikrogramu v Cvrčovicích a 4,4 mikrogramu v Makotřasech. Řada dalších vzorků obsahovala méně než jeden mikrogram olova na litr. Nově zveřejněné výsledky pocházejí převážně ze středečních odběrů, část vzorků byla odebrána dnes.

Pro obnovení pitnosti vody není předem stanoven počet po sobě jdoucích vyhovujících odběrů. Rozhodnutí je podle středočeských hygieniků na provozovateli vodovodu, který musí zvážit výsledky rozborů i fungování celého systému.

Vodárny postupně kontrolují vodu přímo v distribuční síti. Monitoring dělají denně na více než 25 místech skupinového vodovodu. Síť je podle nich zásobována pouze z nekontaminovaných zdrojů, přednostně využívají nezasažené a méně zasažené vrty. Vodu v zasažené oblasti nelze používat k pití ani vaření, náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren.

Situací se dnes zabýval také krizový štáb Mělníka. V samotném Mělníku ani dalších obcích v jeho správním obvodu se problém s nadlimitním množstvím olova podle starosty Tomáše Martince (ODS) nevyskytl. "Aktuálně je nezávadná voda na celém území ORP (obce s rozšířenou působností)," uvedl. Schůzku krizového štábu svolal proto, aby měly všechny složky integrovaného záchranného systému aktuální informace a mohly si předat dosavadní poznatky. Další konkrétní kroky podnikají úřady a vodárny. Na hledání příčiny kontaminace se podle Martince podílejí mělnický odbor životního prostředí, vlastník vodárenské infrastruktury Vodárny Kladno - Mělník a Česká inspekce životního prostředí. Příčina kontaminace zatím známá není.

Nadlimitní množství olova zjistily vodárny původně v jímacím území Řepínský důl v 16 z 36 kontrolovaných vrtů, 14 z nich odstavily. Jedním z možných zdrojů kontaminace je podle vodáren průsak z bývalé skládky Kasova Rokle, kam se ukládal odpad od 60. do 90. let minulého století. Souvislost skládky s kontaminací zatím potvrzená není.

Policie případ prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pro další postup budou podle ní zásadní odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje nadlimitní koncentrace olova.

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