Student vyhrožoval spolužačce. Pražská škola provedla evakuaci, zasáhla policie

Autor: fohl
  18:52aktualizováno  18:52
Policie ve středu odpoledne zasahovala v budově Mezinárodní konzervatoře na pražském Žižkově. Student tam údajně vyhrožoval útokem. Škola poslala všechny studující domů bez udání důvodu, sdělila redakci iDNES.cz očitá svědkyně.

Mezinárodní konzervatoř Praha v Olšanské ulici na pražském Žižkově. | foto: Ivan Šabinský

„Na konzervatoři v Olšanské ulici jsme dnes prověřovali oznámení, podle kterého jeden ze studentů vyhrožoval své spolužačce,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na místě zasahovali policisté a kriminalisté.

„S podezřelým jsme v kontaktu a zatím zjišťujeme, co se stalo,“ dodal Hrdina. Podle něj ale nikomu nehrozilo žádné nebezpečí.

„Objevily se i informace, že student vyhrožoval vystřílením školy. To ale není podloženo na pravdě,“ dále uvedl.

Svědkyně události sdělila redakci iDNES.cz, že škola poslala studenty domů bez udání důvodu. To, proč se to stalo, se studenti i jejich rodiče dozvěděli až od policie. Případ tak podle ní vyvolal vlnu obav.

Redakci se nepodařilo sehnat vyjádření konzervatoře.

Student vyhrožoval spolužačce. Pražská škola provedla evakuaci, zasáhla policie

Mezinárodní konzervatoř Praha v Olšanské ulici na pražském Žižkově.

Policie ve středu odpoledne zasahovala v budově Mezinárodní konzervatoře na pražském Žižkově. Student tam údajně vyhrožoval útokem. Škola poslala všechny studující domů bez udání důvodu, sdělila...

18. března 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

