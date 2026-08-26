Koridor Olbramovice-Benešov, kde trať podemlel déšť, je opět plně průjezdný

Železniční koridor mezi Olbramovicemi a Benešovem, kde vydatný déšť minulý týden v pátek podemlel trať, je opět plně průjezdný. ČTK o tom dnes odpoledne informoval mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka. Vlaky úsekem dosud projížděly po jedné koleji sníženou rychlostí.
Páteční bouřky a silné deště zasáhly Středočeský kraj nejvíce ze všech regionů, nejpostiženějším středočeským okresem bylo právě Benešovsko. Pracovníci SŽ v neděli na trati odstraňovali nánosy naplaveného materiálu a připravovali obnovu železničního náspu. Povolali také statika, který navrhl další postup prací. Vzhledem k nutnosti dodržet technologii, například tvrdnutí materiálů, se obnovení provozu po druhé koleji odhadovalo dnes do 22:00. Kavka krátce po 16:00 uvedl, že úsek je už bez omezení provozu.