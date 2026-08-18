Výstava korunovačních klenotů na Hradě se posouvá. Kdy budou k vidění

Autor: ČTK, iDNES.cz
  19:22aktualizováno  19:22
Sledovat Metro na Googlu
Prezident Petr Pavel a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v...

Prezident Petr Pavel a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v úterý otevřelo Korunní komoru ve svatovítské katedrále, kde se uchovávají české korunovační klenoty. (16. září 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Na Pražském hradě proběhlo slavnostní zahájení výstavy českých korunovačních...
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září...
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září...
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září...
77 fotografií
Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září.

Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou z Korunní komory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pondělí 14. září. Následně si je budou moci prohlédnout školní třídy.

Hrad opět vystaví korunovační klenoty, připomene osud Habsburků

Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na Hradě vystavovány každoročně. Na podzim 2024 na výstavu zavítalo 46 609 lidí, loni podle Hradu přišlo 51 553 návštěvníků, včetně škol z celého Česka.

Výstava bude sledovat příběh českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně v 16. století přes přesun do Vídně během třicetileté války až po slavnostní převoz do Prahy v roce 1791. Tehdy se na přání zemských stavů natrvalo vrátily na Pražský hrad a staly se jedním z klíčových symbolů české státnosti, historické tradice a národní identity.

Architektonické řešení výstavy připravuje tým studia Olgoj Chorchoj pod vedením českých designérů Michala Froňka a Jana Němečka. Klenoty letos podle Hradu doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty.

Korunovační klenoty se vrátily do katedrály. Prohlédl si je rekordní počet lidí

„Do centra pozornosti se dostane bohatě zdobené královské žezlo a jablko, které si Ferdinand I. objednal roku 1533 u augsburského zlatníka Hanse Hallera,“ uvedl k výstavě v červnu kurátor Štěpán Vácha z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. „Původně šlo o jeho osobní panovnické insignie, v 17. století však nahradily starší gotické žezlo a jablko, a staly se tak součástí českých korunovačních klenotů. Po dlouhé době bude opět vystaveno královské roucho, užívané při korunovacích českých králů v 18. století,“ dodal.

Hrad znovu ukáže korunovační klenoty. A přidá výstavu o jejich osudech za války

Součástí výstavy budou i předměty spojené se správou a s ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, kterými se v minulosti uzamykala dvojice dveří vedoucích do korunního archivu u Svatováclavské kaple.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

Výstava korunovačních klenotů na Hradě se posouvá. Kdy budou k vidění

Prezident Petr Pavel a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v...

Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu....

18. srpna 2026  19:22,  aktualizováno  19:22

Ředitel jihlavské nemocnice Filip povede i nemocnici Pelhřimov, vystřídá Kozára

ilustrační snímek

Ředitel jihlavské nemocnice Alexander Filip bude od listopadu řídit také nemocnici v Pelhřimově. Vystřídá tam Michala Kozára, kterého do funkce jmenovala...

18. srpna 2026  17:21,  aktualizováno  17:21

Strážci národního parku Č. Švýcarsko pokutovali turisty za rytinu do skály

ilustrační snímek

Strážci národního parku České Švýcarsko uložili turistům pokutu za rytinu do skály. Video malého výletníka, který ryje do skály nad Pravčickou bránou nedaleko...

18. srpna 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Pec pod Sněžkou baví děti i dospělé: Koloběžky, koktejly i brutální stoupáky

„Pozor, jedou kolobrndisti!“

Krkonoše nejsou jen Sněžka a nekonečné túry. Pec pod Sněžkou nabízí zábavu pro děti i dospělé, od koloběžek a rysa přes medvědy až po saunu, koktejly s výhledem a pořádnou horskou výzvu.

18. srpna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nové dílny v Č. Třebové pro klienty Domova u studánky vyjdou na 68 milionů korun

ilustrační snímek

Výstavba sociálně terapeutických dílen v České Třebové pro handicapované klienty Domova u studánky bude stát 67,6 milionu korun včetně DPH. Je to o 11 milionů...

18. srpna 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

VIDEO: Ochráncům přírody se poprvé podařilo nafilmovat vlčata v srdci Jeseníků

Ochráncům přírody se poprvé podařilo nafilmovat vlčata v srdci CHKO Jeseníky.

Unikátní záběry letošních zhruba tři měsíce starých vlčat zveřejnila nyní Společnost přátel Jeseníků (SPJ). Mláďata těchto velkých šelem se vůbec poprvé podařilo zachytit v samotném srdci chráněné...

18. srpna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

V Děčíně se kus skály zřítil na střechu firmy. Policie uzavřela silnici

V Děčíně se sesunula část skalního masivu v Teplické ulici. (18. srpna 2026)

V Děčíně se sesunula část skalního masivu v Teplické ulici. Skalní blok se zřítil na střechu firmy Stroj Union. Úsek silnice I/13 od Pivovarské po Saskou ulici je obousměrně uzavřený pro auta i...

18. srpna 2026  15:32,  aktualizováno  17:19

Festival filmové komedie v Novém Městě nad Metují nabídne 13 soutěžních snímků

ilustrační snímek

Letošní 48. ročník Festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metují na Náchodsku nabídne 13 soutěžních snímků. V novoměstském kině ho zahájí v neděli...

18. srpna 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Zimní stadion na brněnském Úvoze má zmodernizované technologické zázemí

ilustrační snímek

Zimní stadion na brněnském Úvoze prošel modernizací, týkala se technologického i provozního zázemí. Vyšla bezmála na deset milionů korun, náklady pokryla...

18. srpna 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Karlovarský kraj zrušil zákazy kvůli nebezpečí požárů

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji skončí dnes o půlnoci stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení zakazující rozdělávání ohňů nebo používání pyrotechniky bylo...

18. srpna 2026  15:26,  aktualizováno  15:26

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Hradecká policie obvinila sedm lidí z rozsáhlé výroby a distribuce pervitinu

ilustrační snímek

Královéhradecká policie obvinila sedm lidí z rozsáhlé výroby a prodeje pervitinu. Skupina podle detektivů vyrobila a dál uvedla do oběhu přes 1,5 kilogramu...

18. srpna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Hradecký kraj chce posílit připravenost obcí na sucho, situace není kritická

ilustrační snímek

Situace v Královéhradeckém kraji kvůli suchu není kritická, je ale nutné posílit připravenost obcí na nadcházející roky. Vyplynulo to z dnešního zasedání...

18. srpna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.