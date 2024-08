Hrad vystaví korunovační klenoty, ukáže i holografický model původní koruny

O výstavě dnes informovala prezidentská kancelář.

Prezident Petr Pavel rozhodl, že výstava klenotů bude každý rok, a to při příležitosti státního svátku svatého Václava připadajícího na 28. září. Klenoty budou ve Vladislavském sále vystaveny spolu se speciální vitrínou s drahokamy. První návštěvníci se na ně podívají v úterý 17. září.

„O den dříve budou za přítomnosti sedmi klíčníků slavnostně vyzvednuty z Korunní komory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, přeneseny do Vladislavského sálu a zkontrolovány restaurátory,“ sdělila prezidentská kancelář.

K odemčení a zamčení dveří od Korunní komory se musí sejít sedm držitelů klíčů, jimiž jsou prezident a premiér, předsedové obou parlamentních komor, pražský arcibiskup, probošt svatovítské kapituly a primátor hlavního města.

Korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, žezlo, jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu, korunovační plášť s doplňky, korunovační kříž a Svatováclavský meč. Svatováclavská koruna, považovaná za nejvzácnější součást sbírky, dal vytvořit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem a pro korunovace svých nástupců.

Třináct zelených smaragdů a 60 perel, které v září 1347 při jeho korunovaci Svatováclavské koruně dominovaly, dal na konci svého života Karl IV. vyjmout. Korunu nechal osadit modrými safíry. Díky novince letošní výstavy, holografické animaci, návštěvníci podle organizátorů poprvé uvidí korunu tak, jak vypadala původně při Karlově korunovaci. Cestou k vitríně s klenoty se také mohou seznámit s jednotlivými drahokamy, a to i v podobě, v jaké se vyskytují v přírodě.

Výstava korunovačních klenotů bude přístupná od 9:00 do 17:00. Výjimkou bude čtvrtek 19. září, kdy je výstava přístupná pouze registrovaným školním skupinám, stejně jako další čtvrtek 26. září, kdy se výstava pro veřejnost otevře až ve 13:00.

Vstup na výstavu bude z Hradčanského náměstí brankou do Jižních zahrad, dále přes Býčí schodiště na třetí nádvoří a do Starého královského paláce. Do Vladislavského sálu nebude možné vstupovat s kočárky. Návštěvníci na invalidním vozíku se na výstavu dostanou přímo ze třetího hradního nádvoří. Školní skupiny se musí návštěvu předem rezervovat přes web Pražského hradu. Před vstupem návštěvníci projdou bezpečnostní prohlídkou. Fotit lze na výstavě jen bez blesku.

„Po naplnění denní kapacity výstavy uzavřou pořadatelé bránu do Jižních zahrad i samotnou frontu, aby lidé nečekali v daný den zbytečně,“ dodala prezidentská kancelář.

Korunovační klenoty byly na Pražském hradě vystaveny od vzniku samostatné České republiky osmkrát. Dvakrát za úřadování Václava Havla i Václava Klause, čtyřikrát za Miloše Zemana, naposledy loni v lednu u příležitosti 30. výročí vzniku republiky.

Královské klenoty naposledy posloužily svému účelu 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunováni nebyli.