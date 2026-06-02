Kosmonosy získají od státu celý areál Lorety, chtějí ho více otevřít veřejnosti

Kosmonosy na Mladoboleslavsku získají od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zdarma zbývající části areálu barokní Lorety. O převod významné památky do vlastnictví usilovala radnice několik let. Jako vlastník celého areálu nyní může začít s plánovanými investicemi, chce ho více otevřít veřejnosti i jako zázemí pro společenské a kulturní akce. ČTK to řekl starosta Kosmonos Eduard Masarčík (Občané pro Kosmonosy).
Úřad převedl městu pozemek s historickým hřbitovem a pozemek, na němž stojí kaple sv. Martina. "V současné době probíhá vkladové řízení na katastru nemovitostí. V blízké době by tak mělo dojít ke změně vlastníka," řekla ČTK mluvčí úřadu Michaela Tesařová.
"Dokud Loreta nebyla celá v majetku města, nemohli jsme zhodnocovat cizí majetek, nyní máme možnost odstartovat řadu projektů, které byly v přípravě," řekl Masarčík. Jde například o vybudování hygienického zázemí pro návštěvníky, na které jsou v rozpočtu města vyčleněny tři miliony korun, v plánu jsou i úpravy parků. Loreta by podle starosty mohla sloužit nejen pro prohlídky a svatební obřady, ale i pro volnočasové aktivity, například cvičení jógy, kulturní a vzdělávací akce nebo programy pro děti.
Loretu v Kosmonosích dal v letech 1702 až 1708 vybudovat Heřman Černín z Chudenic podle návrhu italského architekta Giovanni Alliprandiho. Součástí areálu je loretánská kaple obdélníkového tvaru, takzvaná Santa Casa, která je kopií podobné stavby z italského města Loreto. Má být napodobeninou domu, kde žila Panna Marie. Na stěnách jsou starozákonní výjevy a obrazy ze života Panny Marie. V areálu jsou i ambity a kaple sv. Martina. Loreta je poutním místem. V Česku je zhruba 50 dalších loret, kosmonoská patří k největším. Loreta je návštěvníkům otevřená od dubna do října.