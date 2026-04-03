Kostel sv.Gotharda obnovují v Žehuni už deset let, plánují v něm expozici lebek

V Žehuni na Kolínsku pokračují desátým rokem s postupnou obnovou památkově chráněného kostela svatého Gotharda, do konce letošního roku by měla být opravená věž a čelní fasáda, příští rok se práce přesunou do interiéru. Po dokončení všech úprav chce obec prostor mimo jiné využít pro instalaci expozice s nejvzácnějšími lebkami z kostnice, jež je součástí areálu. Celkové náklady včetně dalších etap plánovaných na další roky se odhadují na 30 až 40 milionů korun, řekl ČTK starosta Žehuně Petr Krause (Žehuň 2022).
Záměr zachránit chátrající památku oživili před lety v obci místní nadšenci. Žehuň, kde žije zhruba 450 lidí, pak kostel s kostnicí od církve získala v roce 2019. Na opravy, které kvůli finanční náročnosti rozložila do několika let, vedle vlastního rozpočtu každoročně využívá dotace z ministerstva kultury. Opravit se dosud podařila například střecha a obě věže, trhliny ve zdivu zpevnila injektáž, kostel je odvodněný a loni začaly práce na opravě věže a čelní fasády.
"V příštím roce by to měla být rekonstrukce elektroinstalace, pro kterou se připravuje projekt, následovat bude obnova vnitřních omítek a podlahy a v závěru oprava vnější fasády," popsal Krause další plány. Za jak dlouho se všechno podaří, nechce předjímat. Pro obec, která ročně hospodaří s rozpočtem deset až 11 milionů, jde sice o velkou finanční zátěž, kostel je ale jedna z dominant obce, míní starosta.
Prostor by obec v budoucnu chtěla využívat pro kulturní akce, například výstavy a koncerty.
"V boční části kostela plánujeme stálou expozici nejvzácnějších lebek z místní kostnice, jejichž historie by měla sahat až do doby husitské," doplnil Krause. Kostnice byla po rekonstrukci zpřístupněna v roce 2021. V letech 2017 až 2020 zkoumali kosti vědci pod vedením paleopatologa Václava Smrčky při výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výzkum prokázal, že některé kosti s velkou pravděpodobností patřily účastníkům bitvy u Lipan v roce 1434.
Románský kostel svatého Gotharda byl vysvěcen v roce 1137. V 18. století byl zbourán a na jeho místě byl postaven pozdně barokní chrám. Areál včetně kostnice, ohradní zdi a pilířové brány, je od roku 1958 zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Kostel je při rekonstrukci uzavřený, prohlídka kostnice i s výkladem je možná po domluvě.