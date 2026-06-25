Kouřimský skanzen otevřel novou vstupní budovu za 45 milionů korun

Autor: ČTK
  14:34aktualizováno  15:02
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

V Muzeu lidových staveb v Kouřimi na Kolínsku se návštěvníkům otevřela nová vstupní budova. Součástí moderního objektu, který propojuje tradiční venkovskou architekturu s moderními prvky, je pokladna, muzejní obchod a zázemí pro zaměstnance skanzenu. Nová budova vyšla na 45 milionů korun, Středočeský kraj, který muzeum zřizuje, zaplatil 33 milionů korun, téměř 13 milionů získal z dotace ministerstva pro místní rozvoj. Pro skanzen, který si letos připomíná 50 let od otevření pro veřejnost, je nový objekt krásným dárkem k výročí, řekl dnes ČTK ředitel Regionálního muzea v Kolíně Vladimír Rišlink.

"Dům je postavený v intencích soudobé architektury, ale hmotově odpovídá památkám lidové architektury tradičního vesnického stavitelství a tomu odpovídá i použití doškové střechy, což je taková zajímavost a stavbě to dává na atraktivitě," řekl Rišlink.

Před postavením nové budovy sloužila k prodeji vstupenek a suvenýrů desítky let menší dřevěná stavba. Stavba objektu, který vznikl podle návrhu architektky Ireny Hrabincové, začala v srpnu 2024. Součástí objektu je kromě pokladny muzejní obchod s drobným občerstvením, toalety pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance v podkroví. Proměny doznal i celý vstupní prostor areálu muzea, vzniklo například zázemí pro cyklisty. Stavební práce byly dokončené loni v prosinci, následovalo zařizování interiéru mobiliářem a technickým vybavením.

Ještě letos nebo příští rok by měla ve skanzenu začít stavba gotického kostela sv. Jana Křtitele z Dolních Kralovic se hřbitovem, márnicí a zvonicí, která bude vědeckou rekonstrukcí zaniklé zvonice z Mečeříže. "Kostel sem byl přenesen ze zátopové oblasti na Želivce v 70. letech a dodnes tady máme složeny jeho konstrukční prvky a nedočkaly se svého znovupostavení," řekl Rišlink. V plánu je i vydání publikace o dějinách jednotlivých staveb.

Skanzenem otevřeným pro veřejnost 6. července 1976 na místě starého ovocného sadu projde každý rok zhruba 30.000 návštěvníků. Podívat se mohou do 14 větších památek lidové architektury ze středních, východních a severních Čech, v areálu je i řada menších objektů. Po celý rok skanzen nabízí 14 národopisných pořadů Český rok na vsi. Kouřimské Muzeum lidových staveb je jednou z šesti poboček Regionálního muzea v Kolíně.

Oslavu 50 let od otevření chystá skanzen na 6. července jako součást národopisného pořadu Léto na vsi, v plánu je kromě tradičního programu i zasazení památného stromu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...

Nemocnice na jihu Moravy kvůli horku zákroky neodkládají, je více úrazů

ilustrační snímek

Jihomoravské nemocnice v souvislosti s vysokými teplotami zákroky neodkládají. Ve dnech, kdy jsou na jihu Moravy několik dní v řadě tropické teploty, se...

26. června 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Trolejbusy se vrátily tam, kde to před 90 lety začalo. Nově jedou i na Strahov

Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na...

Pražská městská hromadná doprava píše další kapitolu. V poslední školní den se ve zkušebním provozu zprovoznily nové trolejbusové tratě. Jedna z Bořislavky na Hradčanskou, druhá z Karlova náměstí na...

26. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Kadaň mimořádně podpoří nemocnici 25 miliony, jednat bude o další směřování

ilustrační snímek

Kadaň na Chomutovsku dá městské nemocnici mimořádný příspěvek 25 milionů korun, který má nemocnici pokrýt vyšší výdaje na mzdy a provozní náklady. Ve čtvrtek...

26. června 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Projekt Spolu s Hasiči podpořil dobrovolné hasiče v Neveklově, Lešanech a Netvořicích

26. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

26. června 2026  14:53

Rozdejte vysvědčení AI hrdinům! Soutěž Nachytej AI vyhlašuje cenu popularity

26. června 2026  14:52

Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům

Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června...

V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat rekordní teploty. V pozoru jsou dopravci, farmáři, záchranáři i lidé v zoo. Dopravci nasazují na...

26. června 2026  14:32

Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten

ilustrační snímek

Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD kandidovat Lucie Pavlů Řádová, místopředsedkyně SPD na Vysočině....

26. června 2026  12:41,  aktualizováno  12:41

V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola

ilustrační snímek

V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít prostřednictvím aplikace CBkolo. Do ulic vyjede v první...

26. června 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Zavízofest rozproudí Tanvaldský Špičák

ilustrační snímek

Tradiční rockový minifestival se koná po skončení školního roku v kempu Tanvaldský Špičák.

26. června 2026  14:11

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Dělníka zasypaly skleněné tabule, zraněného do nemocnice přepravil vrtulník

Muže zavalily skleněné desky z korby dodávky.

Zásah letecké záchranné služby si vyžádalo zranění muže v Jáchymově na Karlovarsku. Podle vyjádření hasičů na něj spadly skleněné tabule z korby dodávky. Událost byla původně hlášená jako pád lešení...

26. června 2026  13:02,  aktualizováno  14:08

Správa KRNAP varuje před rizikem požárů v současném horkém počasí

ilustrační snímek

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš...

26. června 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.