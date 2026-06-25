V Muzeu lidových staveb v Kouřimi na Kolínsku se návštěvníkům otevřela nová vstupní budova. Součástí moderního objektu, který propojuje tradiční venkovskou architekturu s moderními prvky, je pokladna, muzejní obchod a zázemí pro zaměstnance skanzenu. Nová budova vyšla na 45 milionů korun, Středočeský kraj, který muzeum zřizuje, zaplatil 33 milionů korun, téměř 13 milionů získal z dotace ministerstva pro místní rozvoj. Pro skanzen, který si letos připomíná 50 let od otevření pro veřejnost, je nový objekt krásným dárkem k výročí, řekl dnes ČTK ředitel Regionálního muzea v Kolíně Vladimír Rišlink.
"Dům je postavený v intencích soudobé architektury, ale hmotově odpovídá památkám lidové architektury tradičního vesnického stavitelství a tomu odpovídá i použití doškové střechy, což je taková zajímavost a stavbě to dává na atraktivitě," řekl Rišlink.
Před postavením nové budovy sloužila k prodeji vstupenek a suvenýrů desítky let menší dřevěná stavba. Stavba objektu, který vznikl podle návrhu architektky Ireny Hrabincové, začala v srpnu 2024. Součástí objektu je kromě pokladny muzejní obchod s drobným občerstvením, toalety pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance v podkroví. Proměny doznal i celý vstupní prostor areálu muzea, vzniklo například zázemí pro cyklisty. Stavební práce byly dokončené loni v prosinci, následovalo zařizování interiéru mobiliářem a technickým vybavením.
Ještě letos nebo příští rok by měla ve skanzenu začít stavba gotického kostela sv. Jana Křtitele z Dolních Kralovic se hřbitovem, márnicí a zvonicí, která bude vědeckou rekonstrukcí zaniklé zvonice z Mečeříže. "Kostel sem byl přenesen ze zátopové oblasti na Želivce v 70. letech a dodnes tady máme složeny jeho konstrukční prvky a nedočkaly se svého znovupostavení," řekl Rišlink. V plánu je i vydání publikace o dějinách jednotlivých staveb.
Skanzenem otevřeným pro veřejnost 6. července 1976 na místě starého ovocného sadu projde každý rok zhruba 30.000 návštěvníků. Podívat se mohou do 14 větších památek lidové architektury ze středních, východních a severních Čech, v areálu je i řada menších objektů. Po celý rok skanzen nabízí 14 národopisných pořadů Český rok na vsi. Kouřimské Muzeum lidových staveb je jednou z šesti poboček Regionálního muzea v Kolíně.
Oslavu 50 let od otevření chystá skanzen na 6. července jako součást národopisného pořadu Léto na vsi, v plánu je kromě tradičního programu i zasazení památného stromu.