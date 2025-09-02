Gang v Praze ukradl dvacet aut za 4,5 milionu. Vozy chtěli zloději rozebrat

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:42aktualizováno  10:42
Policie zadržela čtyři muže, kteří jsou podezřelí, že převážně v Praze 6 ukradli téměř dvacet automobilů v hodnotě okolo 4,5 milionu korun. Kvůli vysoké škodě, organizované skupině a přečinům z minulosti hrozí pachatelům až osm let ve vězení. O případu dnes informoval mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Policisté zjistili, že krádeže se odehrávaly od února v nočních hodinách. Skupina pachatelů se zaměřovala na značky Škoda a Volkswagen. Zatím nezjištěným způsobem se dostali do vozu a během chvilky s ním odjeli.

„S rostoucím počtem odcizených aut se případem začali zabývat kriminalisté, kteří se po dlouhém a rozsáhlém operativním šetřením dostali na stopu podezřelým, které později za využití zásahové jednotky v jeden čas zadrželi,“ popsal mluvčí.

Tři ze zadržených byli v minulosti ve vězení za krádeže, odpykali si od dvou do sedmi let. „Jeden z nich tak rovnou putoval do výkonu trestu, jelikož porušil podmínečné propuštění, a dva další jsou stíháni vazebně,“ uvedl Hrdina.

Zloděj v Praze ukradl auto i s řidičovou přítelkyní, žena stihla vyskočit

Kriminalisté několik aut zajistili dřív, než je pachatelé stihli rozebrat. K majitelům se tak vrátila vozidla za téměř milion korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Vyskočil oknem a půlročního syna vzal jako rukojmí. Zastáním od blízkých soud neuvěřil

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil pětiletý trest pro muže obžalovaného z braní rukojmí a řízení pod vlivem alkoholu. Podle státního zástupce muž vzal předloni po hádce s partnerkou jejich půlročního...

2. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Přírodou z centra až na Kleť. Průtah Budějovicemi promění i „zelený“ most

V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...

2. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Arcibiskupství a KKCG zakládají firmu kvůli rekonstrukci Jiřského kláštera

Arcibiskupství pražské a společnost Cipher Solutions ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka zakládají společnou firmu Georgiana. Důvodem je rekonstrukce a...

2. září 2025  11:25,  aktualizováno  11:25

Městské divadlo Zlín zahájí v sobotu 80. sezonu, vyhlásí výsledky ankety Aplaus

Městské divadlo Zlín zahájí jubilejní 80. sezonu slavnostním večerem v sobotu 6. září. Programem provedou členové hereckého souboru, chybět nebude živá kapela....

2. září 2025  11:21,  aktualizováno  11:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Útok berlí na Babiše moravskoslezská policie vyšetřuje i kvůli pokusu o ublížení

Muže, který v pondělí na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí do hlavy, podezírá policie kromě...

2. září 2025  11:19,  aktualizováno  11:36

Populaci v přítoku řeky Teplé dnes posílilo 100 osmiměsíčních pstruhů obecných

Populaci Pramenského potoka, přítoku řeky Teplé na Chebsku dnes posílilo 100 osmiměsíčních pstruhů obecných. Ryby tam vysadili zástupci západočeského Lesního...

2. září 2025  11:17,  aktualizováno  11:17

Výrobci ve Zlínském kraji bojují s rostoucími náklady. Klesají jim tržby

Výrobním podnikům ve Zlínském kraji se přestává dařit tak jako v předešlých letech. Alespoň to vyplývá z čísel, konkrétně ze srovnání tržeb za první letošní čtvrtletí. V průměru v kraji poklesly o...

2. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Nejvyšší správní soud by mohli posílit soudci Štěpán Výborný a Václav Štencel

Nejvyšší správní soud (NSS) by mohli posílit soudci Štěpán Výborný a Václav Štencel. Jako vhodné adepty je vybral předseda NSS Karel Šimka, jména a životopisy...

2. září 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

Kousek malebné náplavky u Karlova mostu dostane konečně svůj název. Po Karlu Schwarzenbergovi

Rada hlavního města Prahy oficiálně schválila pojmenování dosud bezejmenné náplavky na levém břehu Vltavy mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem jako Nábřeží Karla Schwarzenberga. V této...

2. září 2025  12:35

Lidová hudba z celého světa. Karlovarský folklorní festival slaví třicátiny

Karlovarský folklorní festival, který se bude konat od středy do neděle, slaví 30 let existence. Opět zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku se zúčastní 17 souborů, z toho...

2. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Horácké divadlo otevře novou sezonu premiérou Pinocchia

Soubor Horáckého divadla HD_Jéé, který hraje pro děti a mládež, připravuje premiéru na Velkou scénu. Inscenací Pinocchio otevře 86. sezonu jihlavského divadla....

2. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Filmaři točí v Českém ráji, zamilovaný Mišík zažije drama na Troskách

Herecké hvězdy, kaskadérské kousky, gotický hrad Trosky. Filmaři v těchto dnech natáčí v Českém ráji komedii o rodinné dovolené. Film bude mít premiéru příští rok v létě.

2. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.