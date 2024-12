Nemám na to být furt zavřená, řekla kapsářka. Za krádeže dostala další trest

Životní pouť známé pražské kapsářky Mercedes Horváthové od jednoho soudu k druhému sleduje redakce iDNES.cz dlouhodobě. Žena už v roce 2020 v jednací síni slibovala, že svůj život znovu nastartuje a přestane páchat trestnou činnost. Jenže od té doby skončila znovu několikrát před soudem a odseděla si další tresty.

Z věznice ji eskorta přivezla také ve středu – a to k hlavnímu líčení, které se konalo v Justičním areálu Na Míčánkách. Strážci žádali, aby žena musela mít po celou dobu jednání nasazená pouta. Soudkyně Libuše Jungová jim vyhověla.

Horváthová podle obžaloby ukradla na konci března ve vršovickém obchodě Tesco 14 čokolád za 650 korun. V blízké večerce je pak obratem prodala vietnamskému prodejci za 200 korun. Když šla poté na zastávku, dostihl ji pracovník ostrahy Teska.

Krádež zaznamenaly kamery. Horváthová se přiznala a policistům tvrdila, že peníze potřebovala na léky pro nemocné dítě. Podle slyšené znalkyně Dany Dufkové žena kradla, aby si mohla koupit drogy. „Je závislá na heroinu, pervitinu a rivotrilu (lék na potlačení úzkosti, pozn. red.). Tyto látky zneužívá dlouhodobě,“ uvedla psychiatrička.

Horváthová v jednací síni oznámila, že si krádež nepamatuje. Soud se snažila přesvědčit, že tehdy mohla být ve stavu toxické psychózy a nevědět, co dělá. Znalkyně to odmítla. Zlodějka se totiž podle ní chovala po krádeži čokolád zcela racionálně. Změnu výpovědi Horváthové označila za účelovou.

Dufková navrhla, aby soud poslal recidivistku do ústavu, kde by se musela ze závislosti na drogách léčit. Horváthová reagovala, že by souhlasila pouze s volnější ambulantní léčbou, kdy by sama o své vůli docházela k lékaři.

„Šla bych do toho kvůli mámě a dceři. A taky proto, že už na to nemám... v tomto trestu jsem se chtěla zabít. Nemám na to být furt zavřená,“ prohlásila obžalovaná žena s tím, že další výkon trestu prý už absolvovat nezvládne.

Podle znalkyně nemá Horváthová na svou závislost žádný náhled. „Ambulantní léčba je bezpředmětná. Nemá vůbec smysl ji nasazovat,“ zdůraznila lékařka a trvala na ústavní hospitalizaci.

Objala cizího muže a vytáhla mu z kapsy mobil

Soud nakonec potrestal Horváthovou osmiměsíčním vězením. Jde o takzvaný společný trest, ve kterém je zahrnutá jiná její krádež z letošního jara, kdy se v restauraci v centru Prahy přitočila k vytipovanému muži, začala ho objímat a při tom mu z kapsy vytáhla mobilní telefon. Poškozený to záhy zjistil, rozběhl se za ní a ona mu mobil vrátila. Na policii pak řekla, že odcizeným telefonem chtěla zaplatit dealerovi za drogy.

Za pokus o krádež mobilu dostala u jiného soudu půl roku vězení. Soud v úterý oba skutky spojil do jednoho rozsudku a za odcizení čokolád přidal Horváthové dva měsíce vězení navíc – celkem si tak má za mřížemi odpykat osm měsíců.

Po vykonání trestu nastoupí na základě dnešního rozsudku do Bohnic, kde bude zavřená, dokud se nevyléčí z drogové závislosti. „Vidím, že dochází ke zhoršení vašeho zdravotního stavu (soud chtěl případ projednat již v srpnu, ale Horváthová při příchodu do jednací síně zkolabovala, pozn. red.). To ústavní léčení je ve váš prospěch, abyste se vyléčila,“ vysvětlovala jí soudkyně.

Horváthová souhlasně přikyvovala, ale pak se proti verdiktu na místě odvolala. Případ proto ještě přezkoumá Městský soud v Praze.